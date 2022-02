Crise en Ukraine : Nous devons aussi faire preuve de force, disent les experts.

Par exemple, le président français a négocié avec le président russe Emmanuel Macron ou le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Macron a également appelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. De plus, il y a une discussion entre l’homme d’État européen et le président américain Joem Bidenem. Et les Tchèques sont également impliqués. Le 7 février, le ministre tchèque des Affaires étrangères Jan Lipavský (Pirates) négociera avec la partie ukrainienne, qui a également participé à plusieurs entretiens avec ses collègues étrangers, avec qui il a préparé tous les scénarios.

Propriétaire il choisit de se retenir, il croit en une solution pacifique

Les pourparlers diplomatiques ont lieu tous les jours et ne s’arrêtent probablement pas là. Et, comme les experts s’y attendaient, lors des pourparlers diplomatiques et des négociations une solution non violente sera trouvée. Le président tchèque Miloš Zeman y croit également. Le Premier ministre a déclaré cela après la réunion de jeudi Petr Fiala (ODS), qui a déclaré que le chef de l’État recommandait la retenue et pensait qu’il s’agissait d’un conflit rhétorique.

Un analyste de l’International Affairs Association, Pavel Havlíček, considère le conflit de la même manière. « Je vois que la Russie ne veut pas paralyser d’autres parties de la région. Cela ne sert à rien, au contraire, cela va vider la Russie militairement et économiquement et déclencher une crise majeure. Peut-être s’agit-il de réécrire l’architecture de sécurité, d’une meilleure négociation espace pour la Russie, qui à son tour veut être un acteur fort et veut avoir le statut de superpuissance. a déclaré Lightning News.

« À la tête Poutine on ne voit pas »

Malgré l’opinion selon laquelle il s’agit davantage d’un conflit rhétorique, on craint toujours que la situation ne dégénère dangereusement. Selon les membres de la commission des affaires étrangères Évy Decroix (ODS) nous devons être prudents. « Des négociations intensives ont lieu précisément parce que personne ne sait ce que le président Poutine a en tête. Il est difficile de prédire si la Russie ne fait que jouer pour attirer l’attention et le pouvoir, ou si malgré toutes les conséquences négatives, elle envisage d’attaquer l’Ukraine. » déclaré pour Blesk News.

« De nombreux lecteurs se souviennent encore de l’époque où nous faisions partie de l’Union soviétique, et maintenant ils peuvent voir à nouveau la tentative de la Russie de dicter ses conditions. Souvenons-nous de 1968, lorsque la Russie a simplement dit, y aura-t-il notre communisme, ou serons-nous ordonnés. « Decroix ajoute qu’on ne peut pas prétendre que lorsqu’il y a des centaines de chars et des milliers de soldats quelque part, il ne se passe rien et ce peut être « juste » de l’intimidation.

L’Europe doit aussi faire preuve de force

Par conséquent, en plus des efforts diplomatiques, nous devons prendre d’autres mesures, comme l’expliquent les experts. « La Russie joue à la guerre psychologique. Ils commencent à retirer les diplomates de Kiev, essayant de comprendre où sont nos frontières et où ils pourraient aller avant de se heurter à la résistance. Et si le président américain dit qu’il prépare des troupes et parle de relocaliser , il dit quelque chose qui est entendu par hasard. La Russie. l’analyste Havlíček a déclaré pour Blesk Zprávy.

Decroix parlait de la même manière. « Nous savons par le passé que la Russie entend toujours parler de puissance. Et il est important ici de montrer la force de notre autre camp également, donc la Russie dit vraiment que cela ne se concrétisera pas. » États.

Les États-Unis, par exemple, montrent leur force. Comme déjà mentionné, le président américain Joe Biden a informé de l’état de préparation des troupes américaines et a approuvé le déploiement de 3 000 soldats américains en Pologne, en Allemagne et en Roumanie. L’Ukraine, quant à elle, compte 250 000 soldats et 900 000 réservistes.

Le problème est que la Russie maintient le fait que 100 000 soldats à la frontière ukrainienne ne signifient pas une mobilisation et prévoient d’attaquer l’Ukraine. Au lieu de cela, il a affirmé qu’il était préoccupé par sa propre sécurité et a exigé des assurances des États-Unis et de l’OTAN qu’il n’accepterait pas une alliance avec l’Ukraine. Les négociateurs ont refusé.

Selon Havlíček, il est peu probable que la Russie finisse par prendre le contrôle du territoire et, de surcroît, le garde. Il a également ajouté que les croyances de nombreux Russes qui ne comprennent pas un tel comportement le contredisent également. « Deux mille intellectuels russes ont annoncé qu’ils n’avaient aucune objection. Cela n’a pas du tout le soutien de la grande majorité de la société russe. C’est une politique de régime qui est tolérée par le peuple mais certainement pas soutenue. C’est quelque chose que nous devons prendre en compte, et c’est l’une des raisons pour lesquelles je ne pense pas qu’il y aura une escalade. » déclaré.

L’Ukraine entre deux meules

Bien sûr, l’Ukraine a maintenant la position la plus difficile. « C’était entre deux meules. Ils étaient très proches de la Russie et le danger était là. Pourtant, en même temps, ils soutenaient notre implication et essayaient d’être de notre côté. » Commentaires du député européen Decroix. Par conséquent, l’Ukraine devrait engager des négociations avec l’UE et les États-Unis, mais en même temps avoir des pourparlers simples avec la Russie.

« Les dernières semaines ont montré que c’est l’âge d’or de la diplomatie ukrainienne. « Jamais il n’y a eu autant d’hommes d’Etat pour sceller un partenariat, c’est une très bonne occasion pour eux d’approfondir les contacts avec l’UE et les Etats-Unis », a-t-il ajouté. mentionne Havlíček, qui a souligné qu’il est également dans notre intérêt que l’Ukraine puisse se défendre. « C’est un proche allié et il nous a soutenus lors de l’affaire Vrbětice, lorsqu’il a offert sa protection au diplomate déporté », a-t-il ajouté. ajoute à la question de savoir pourquoi la République tchèque devrait et devrait participer.

« Malgré toutes les difficultés de la transformation de l’État, l’Ukraine avance dans la bonne direction, et pour cette raison a acquis une certaine position diplomatique. Il est clair que c’est un pays à la frontière de deux mondes, donc l’UE, les États-Unis et d’autres prennent déjà l’Ukraine plus au sérieux, mais continuent de poursuivre leurs propres intérêts à long terme. La Russie est obligée de négocier avec l’Ukraine d’une manière ou d’une autre, ce qui n’était pas la règle dans le passé. L’échec des intérêts politiques ou économiques russes en Ukraine sera considéré comme un échec par les dirigeants de la Fédération de Russie. Entre autres choses, compte tenu du sort de la Russie et de la société russe en général. C’est pourquoi il est clair que le Kremlin joue beaucoup ici. » a ajouté un commentaire Blesk J’ai également rendu compte de Bohdan Rajčinec de l’Initiative République tchèque Ukraine.

Tomate a ajouté que l’optimisme n’est pas très courant en Ukraine maintenant. Après tout, on s’inquiète des menaces à la souveraineté de l’État et de l’utilisation abusive de la propagande. « Les gens sont méfiants, ils vivent dans la peur, ils sont fatigués. Cependant, beaucoup d’entre eux sont habitués au conflit prolongé et aux combats occasionnels à l’Est (rappelons que depuis 2014, environ 14 000 personnes sont mortes du côté ukrainien à cause du conflit avec la Fédération de Russie). Il est impossible de prédire combien de personnes quitteront la zone, la majeure partie de la population se déplacera probablement en Ukraine, comme après l’occupation de la Crimée en 2014 « ajoute à la question de savoir comment les Ukrainiens eux-mêmes qui vivent dans les zones frontalières voient le conflit.