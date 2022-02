Un tribunal français enquête sur l’explosion d’un rallye Paris-Dakar comme une attaque

FILE PHOTO-Dakar Rally 6 janvier 2020 REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo

Un tribunal français enquête pour attentat terroriste sur une explosion survenue le 30 décembre près de Djeddah (Arabie saoudite) qui a touché des véhicules de secours du rallye Paris-Dakar et il a blessé le pilote, le Français Philippe Boutron.

Le parquet national antiterroriste a indiqué mardi dans un communiqué avoir ouvert une enquête préliminaire pour « tentative d’assassinat en relation avec une organisation terroriste ».

Le véhicule touché était occupé par cinq autres Français. L’enquête est entre les mains de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI, service secret).

L’organisme de test, ASO, a indiqué dans un communiqué compilé samedi par le journal Le Monde que le pilote a été blessé à la jambe et a dû subir une intervention chirurgicale en Arabie saoudite.

même jour, Le ministère français des Affaires étrangères exhorte ses citoyens dans le pays à une « vigilance maximale » et a laissé entendre que l’hypothèse d’un acte criminel n’était pas écartée, à part rappeler que « la menace terroriste persiste en Arabie saoudite ».

Sécurité au camp du Rallye Dakar

Le ministère saoudien de l’Intérieur a, pour sa part, qualifié ce qui s’est passé d' »accident » et n’a pas réfléchi aux soupçons sur la possible « origine criminelle » de l’explosion, selon Le Monde sur son site internet.

Le directeur de l’assemblée générale, David Castera, a déterminé en France 4 chaines que la voiture concernée était un véhicule d’assistance de l’équipe de France Sodicarset que la déflagration s’est produite à un moment où un autre contrôle technique serait effectué avant la course.

D’autre part, l’organisation de Dakar a renforcé la sécurité des événements post-explosion.

Déclaration complète de l’organisation :

« Suite au communiqué de presse de jeudi dernier concernant l’incident impliquant la voiture officielle le 29 décembre à Djeddah, nous avons ajouté des informations. La voiture transportait six passagers. Cinq d’entre eux sont sortis sains et saufs du véhicule et seul le conducteur de la voiture a été grièvement blessé à la jambe et a dû subir une intervention chirurgicale. Son état s’améliore et son retour en France se prépare.« .

(Avec les informations de l’EFE)

