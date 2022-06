Coop ouvrira sa boutique même après sa fermeture. Les gens y font leurs achats avec une carte d’identité bancaire

La chaîne Coop est sur le point de percer avec une nouveauté en République tchèque. À partir de février, les clients peuvent faire leurs achats en magasin à Strakonice en Bohême du Sud à tout moment en dehors des heures d’ouverture du magasin. Vous aurez besoin d’un identifiant bancaire et d’une application spéciale. Chaque visiteur sera clairement identifié, la boutique mettra également à disposition un système de caméra. Tout au long de l’année, la chaîne souhaite également faire découvrir ce concept à d’autres villes.

« Le concept d’un magasin automatisé est adapté de manière optimale aux besoins des clients qui ont besoin de planifier leurs achats en fonction de la fin des heures d’ouverture du magasin », a déclaré le directeur du développement et du marketing Lukáš Němčík à propos de l’ouverture prévue du magasin. La chaîne s’est inspirée du concept en Scandinavie, où des magasins similaires fonctionnent depuis plusieurs années.

En dehors des horaires d’ouverture habituels, tous les commerces seront disponibles, seul le comptoir à charcuterie ou charcuterie sera fermé. Cependant, le magasin proposera une offre élargie de produits emballés.

Le paiement de la marchandise elle-même fonctionnera sur le principe d’une caisse enregistreuse en libre-service. Le client ne pourra pas quitter le magasin avec un achat tant que le paiement n’aura pas été vérifié. S’il avait des ennuis, il pouvait utiliser le bouton d’urgence sur le bureau de sécurité central.

Cependant, le vendeur n’a pas précisé comment il entendait prévenir les petits vols et les abus du système. Il a seulement attiré l’attention sur les caméras installées et la nécessité de prouver l’identité du client à l’entrée.

Coop s’attend à ce que ces magasins aient le plus de succès dans les petites et moyennes villes, où il y a suffisamment de clients, mais où les heures d’ouverture standard du magasin ne leur suffisent pas. De nombreux magasins Coop dans ces villes ferment vers 18 heures ou plus tôt. Selon la direction de l’entreprise, les clients de la ville de Kaplice, en Bohême du Sud, par exemple, connaîtront un accord similaire.

A partir d’un nouveau concept, Coop promettait de faire monter les ventes tout en réduisant les frais de personnel. Selon Němčík, le coût de changement d’un magasin est d’environ un million de couronnes.

La chaîne a déjà introduit des refroidisseurs d’aliments en libre-service en République tchèque. Le principe est le même que dans le cas de la boîte distributrice – le client peut commander des marchandises sur Internet et les récupérer ensuite à tout moment. Les boîtes sont destinées à aider les petites municipalités ayant un accès plus limité aux services de vente au détail.

Selon les experts, la pénétration des appareils numériques dans le secteur de la vente au détail est actuellement une tendance à la hausse, exacerbée par la pandémie de coronavirus. Cela devrait apporter plus d’efficacité et de commodité aux clients, et réduire les coûts pour les entreprises.

« Il est facile d’imaginer qu’à l’avenir, il ne restera que ce qui en a besoin pour l’interaction physique », explique Vít Hradil, analyste chez Cyrrus.