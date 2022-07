Comment économiser de l’énergie à la maison pendant les vacances ? Débranchez l’équipement de la prise ! – Horydoly.cz

Nous vous apportons des conseils utiles sur la façon d’économiser de l’énergie pendant vos vacances.

Ne laissez pas l’équipement consommer de l’énergie

Méfiez-vous des appareils qui passent en mode veille après avoir été éteints par la télécommande. Par exemple, avec un téléviseur, c’est plus facile si vous n’avez pas à toujours entrer et le brancher sur une prise murale. Asseyez-vous simplement sur le canapé et réveillez-le avec la télécommande.

Cependant, lorsque vous partez en vacances, cet argument ne s’applique plus. Débranchez tous les équipements. Par exemple, si vous avez votre téléviseur en veille toute l’année, vous paierez quelques centaines de couronnes supplémentaires pour cela. « Les plus gros consommateurs sont les enregistreurs vidéo, suivis des ordinateurs de bureau. Par conséquent, il est nécessaire de prendre l’habitude de retirer l’appareil tout au long de l’année. Par exemple, si vous avez encore de jeunes enfants, n’oubliez pas de désactiver le modem ou le Wi-Fi. -fi routeur la nuit », recommande Roman Kouba de la société E.ON, qui publie le manuel Saving House.

Il ne sert à rien de sous-estimer la tempête

Vous pensez peut-être qu’en retirant votre appareil, vous n’économiserez que quelques couronnes sur vos vacances. Et à cause de cela, vous ne voulez certainement pas vous promener dans la maison, vous pencher et débrancher le cordon de la prise murale. Mais sachez que de cette façon, vous pouvez économiser des milliers de couronnes.

Comment est-ce possible? En République tchèque, il y a des tempêtes en moyenne 16 à 35 jours par an. La plupart d’entre eux sont en été. Lorsque la foudre frappe votre paratonnerre ou près de votre maison, sa force peut provoquer une surtension du réseau électrique. Le téléviseur ou l’ordinateur connecté ne pourra peut-être pas résister à cette soudaine poussée d’énergie et, comme le dit le dicton populaire, s’épuisera. Par conséquent, il est préférable d’éteindre tous les appareils électriques par précaution, à l’exception du congélateur.

Lave-linge : ne gaspillez pas d’argent en vain

Le retour de vacances est associé à beaucoup de lessive. Vous pouvez économiser beaucoup dessus. À ce stade, il n’y a généralement aucun problème à remplir tout le tambour. Cependant, si vous n’avez pas beaucoup de vêtements de couleur par exemple, mieux vaut les laisser dans le panier à linge et attendre qu’il y en ait plus. Les machines à laver utilisent généralement la même quantité d’énergie et d’eau pour une demi-charge de linge que pour un tambour plein. N’utilisez le prélavage que pour le linge très sale.

« En général, les vêtements sales et en sueur doivent être lavés à 40°C. Ça vaut le coup. Sachez qu’en baissant simplement la température de 90°C à 60°C, vous économisez 25% d’énergie. Aussi, méfiez-vous des modèles de lavage obsolètes Si vous avez plus de 90 ans, 30 % de consommation d’énergie en plus par rapport aux nouveaux modèles à économie d’énergie », a déclaré Roman Kouba d’E.ON.