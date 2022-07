Vingegaard a remporté la 11e étape du Tour et s’est emparé du maillot jaune de Pogačar.

Col di Granon (France) – Le cycliste danois Jonas Vingaard a remporté la onzième étape du Tour de France dans les Alpes et était le nouveau leader de la course. Tadej Pogačar de Slovénie enlève son maillot jaune.

Vingegaard a décidé sa première victoire d’étape sur le Tour avec une frappe puissante au cinquième kilomètre de la montée finale vers le Col di Granon, qui culmine à plus de 2 400 mètres. Troubled Pogačar n’a pas pu réagir et a perdu près de trois minutes.

Le vainqueur des deux années précédentes, Pogačar, a dû repousser les attaques constantes de chez Jumbo-Visma Vingaard dès le début de l’étape de 152 kilomètres, dans laquelle un autre favori, Primož Rogli de Slovénie, était également impliqué.

Pogačar a longtemps refusé. Il les a arrêtés en montant le Col du Télégraphe et le Col du Galibier, quand il a même fait un clin d’œil à la caméra avec un sourire. Mais il ne riait plus de la montée de onze kilomètres à neuf pour cent vers le col de Granon.

Vingegaard est parti à cinq kilomètres de la ligne d’arrivée et Pogačar n’a pas trouvé la force de réagir. A l’arrivée, les vainqueurs danois ont été particulièrement applaudis par Roglič, qui a sacrifié ses propres chances de succès général à son avantage.

« L’équipe est fantastique, surtout Primož. C’est l’un des leaders et il a tout fait aujourd’hui. Il a montré à quel point il est généreux. C’est un très bon pilote », a déclaré Vinegaard, 25 ans, cité par Reuters. .

« J’ai toujours rêvé du maillot jaune et des victoires d’étape sur le Tour. Et prendre le maillot jaune à Tadej, c’est incroyable, après tout, c’est probablement le meilleur coureur du monde. Maintenant, il va tout faire pour obtenir ce maillot. revenir. Et je ferai tout pour le garder », a-t-il déclaré.

Pogačar admet qu’il n’a pas sa journée. « Je commence à peine à me sentir bien en grimpant le Galibier. Je suis toujours sous pression, ils ne me laissent pas respirer », a déclaré le Slovène de vingt-trois ans.

« Toute l’équipe Jumbo était incroyablement forte et ils étaient meilleurs. Sur le chemin de Granon, j’ai soudainement commencé à me sentir triste. Ce n’est pas mon jour, mais je vais me battre. Maintenant, je vais attaquer », a-t-il déclaré.

Le Colombien Nairo Quintana est arrivé deuxième avec une défaite d’une minute. Romain Bardet est troisième, et le Français devance également Pogačar dans la classe moyenne.

Vingaard, qui a terminé deuxième au classement général du Tour l’an dernier, mène par deux minutes 16 secondes sur Bardet. Pogačar est tombé au troisième rang avec une perte de deux minutes et 22 secondes.

« J’ai été surpris par la distance qu’il y avait sur la ligne d’arrivée. Mais d’un autre côté, l’étape était très exigeante », a déclaré Vingaard, admettant qu’il avait tout risqué pour réussir sur l’étape aujourd’hui et remporter le maillot jaune.

« Primož et moi étions déjà deuxièmes sur le Tour. Nous avons décidé que, plutôt que d’atteindre à nouveau Paris à la deuxième place, nous risquerions tout sur une carte et gagnerions le maillot jaune ou perdrions tout. Et aujourd’hui nous l’avons fait. Pour voir que je avoir une bonne équipe », a-t-il ajouté.

Jeudi, Vinegaard défendra le maillot jaune dans une autre étape éprouvante avec les trois premiers de la catégorie la plus élevée. Immédiatement après le départ, le peloton a de nouveau attendu le Col du Galibier puis s’est dirigé vers le Col de la Croix de Fer, l’objectif étant l’Alpe d’Huez.