Comment ‘Avocado Head’ est devenu le prodige de Guardiola du Maroc

Jusqu’à présent, Valid Rajraj n’a jamais réalisé de réalisations majeures sur la scène internationale.

Comparé aux entraîneurs d’Argentine, de Croatie et de France, le chauve de 47 ans est tout sauf expérimenté sur la scène internationale. Juste quelques comparaisons : Alors que le célèbre entraîneur néerlandais Louis van Gaal termine sa deuxième saison en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe nationale néerlandaise, le Marocain commence tout juste sa carrière d’entraîneur de club.

Il a pris la tête de l’équipe marocaine le 31 août 2022, lorsqu’il a remplacé le Bosnien Vahíd Halihodžič. Vous avez raison, les Lions de l’Atlas, qui entrent maintenant dans le match pour remporter 3 championnats de football, ne sont aux commandes que depuis 3,5 mois.

Nous disons à nos enfants qu’ils doivent avoir des rêves. L’Afrique n’a jamais gagné la coupe du monde. Pourquoi ne pas leur offrir ce rêve ? Dans 20 ou 30 ans, peut-être que le Maroc ou le Sénégal gagneront le championnat et ensuite vous regarderez en arrière et vous direz, il l’a prédit. Valíd Rajarajúi, sélectionneur du Maroc

Sans surprise, au Maroc même, de nombreux experts ne l’aiment pas vraiment. Il a immédiatement gagné le surnom péjoratif de « tête d’avocat ». Mais personne ne le lui dira dans quelques semaines. Maintenant, il est un héros – « Guardiola Maroc ».

Comment a-t-il géré cette section de hussards ? Celui qui connaît et obtient des connaissances brevetées deviendra probablement millionnaire. Cependant, Valíd Rajrajjui a réussi à réussir quelque chose. Et le rythme est logique.

Il regarda autour de lui pour voir ce qu’il pouvait faire avec l’équipe. Il a convoqué deux footballeurs – Hakim Ziyech de Chelsea et Noussair Mazraoui du Bayern Munich pour voir s’ils voulaient revenir dans l’équipe après s’être brouillés avec l’ancien entraîneur Halihodzic. Bien sûr, ils le voulaient tous les deux, et depuis le premier match au Qatar, le milieu offensif Ziyech et le défenseur Mazraoui se sont révélés être les piliers du Maroc.

Ce fut une étape importante qui a renforcé et soudé l’équipe. Le nouvel entraîneur a encore plus à faire le lien entre les meilleurs footballeurs marocains du Maroc et ceux de la diaspora qui sont nés en occident mais aussi détenteurs de passeports marocains.

Mix marocain : Séville, Madrid, Paris, Istanbul

Juste une note au hasard : le gardien Yassine Bounou est né à Montréal et joue pour Séville. Le défenseur Achraf Hakimi est originaire de Madrid et joue pour le PSG. Romain Saiss est né à Bourg-de-Péage, France et joue pour Besiktas en Turquie. Jawad el Yamiq est peut-être marocain, mais il joue pour le Real Valladolid en Espagne. Yahya Attiat-Allah est l’un des rares Marocains de l’équipe né au Maroc et joue actuellement pour l’équipe marocaine du Wydad AC. Et on peut continuer comme ça.

Après tout, lui-même, comme la plupart de ses fils, a deux passeports – français et marocain.

Maintenant, vivons son humble carrière. Rajrajjui est né en France et a joué comme défenseur dans cinq clubs français. En 2002, il a remporté un deuxième championnat de France avec Ajaccio, et de 2004 à 2006, il a joué pour la première division espagnole Racing Santander. Il a fait 45 apparitions pour le Maroc entre 2001 et 2009, terminant deuxième de la Coupe d’Afrique des Nations 2004.

Il a commencé brièvement sa carrière d’entraîneur en tant qu’assistant de l’ancien entraîneur-chef de l’équipe marocaine entre 2012 et 2013. Plus tard, il a entraîné le club de Rabat Fath Union Sport (FUS), avec qui il a remporté la Coupe du Maroc et la plus haute compétition du Botola. Il a ensuite travaillé au Qatar où il a remporté le trophée de la Qatar Stars League avec Al-Duhail en 2020. Mais il ne s’est fait un nom au club marocain du Wydad qu’en remportant la Ligue des champions de la CAF 2021-22. Il a également été nommé meilleur entraîneur de club marocain pour la deuxième fois.

Et c’est tout, il n’a rien d’autre dans son portefeuille. À ce jour, un succès vraiment fulgurant que des entraîneurs de football bien plus expérimentés et aguerris feraient envie.

Outre la première décision rapide de développer et d’améliorer la qualité du personnel, Rajrajjui a fait autre chose. Il a le sens de la bonne organisation d’équipe et est un fin stratège défensif. De plus, c’est aussi un bon psychologue, il sait bien donner des coups de pied et exciter son équipe. Après tout, il avait ceci à dire avant même le tour éliminatoire de la Coupe du monde au Qatar :

« Avant, seuls les Marocains nous soutenaient. Maintenant, les Africains et les Arabes. Nous disons à nos enfants qu’ils doivent avoir des rêves. L’Afrique n’a jamais gagné une Coupe du monde. Pourquoi ne pas leur donner ce rêve ? le championnat, puis vous regardez en arrière et vous dites qu’il l’a prédit. »

Il semble qu’un salaire annuel de 550 000 livres (15,5 millions de couronnes) était exactement ce que Rajraj méritait.