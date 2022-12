Le président français a tenté d’atténuer l’impact de ses propos la semaine dernière, lorsqu’il a déclaré lors d’une visite aux États-Unis que la Russie devait bénéficier de certaines garanties de sécurité lors des négociations.

« L’un des points fondamentaux auxquels nous devons faire face est, comme le dit toujours Poutine, la crainte que l’OTAN ne vienne à sa porte et aussi le déploiement de missiles qui pourraient menacer la Russie », a-t-il déclaré dans une interview à la télévision française pendant sa visite américaine à Emmanuel Macron. « Ce sera l’un des sujets des pourparlers de paix, nous devons donc préparer ce que nous voulons faire, comment nous protégerons nos alliés et les États membres et comment nous fournirons des garanties à la Russie lorsqu’elle reviendra à la table des négociations », a-t-il ajouté. a ajouté le président français.

Cependant, ses paroles n’étaient pas compatibles avec la compréhension, en particulier dans les pays ayant connu la domination russe. L’Ukraine et les pays d’Europe centrale et orientale ont critiqué les propos de Macron comme étant trop accommodants envers Moscou. « Quelqu’un veut-il apporter des garanties de sécurité à une nation terroriste et meurtrière ? Au lieu de Nuremberg – signez un accord avec et serrer la main? Le sang ukrainien sur les mains de Poutine n’interférera-t-il pas avec les affaires comme d’habitude ? L’étrange logique de la diplomatie du tapis dont le temps est révolu,» a-t-il dit par exemple sur Indonésie Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine.

Vice-ministre des Affaires étrangères de Pologne Marcin Przydacz il a rejeté les propos de Macron comme « une erreur quand il a dit ce qu’il a dit » et a ajouté que les pays occidentaux devraient adhérer à une « politique d’isolement de Moscou » car toute tentative de contact « renforcerait psychologiquement Poutine ».

« Donner à la Russie des garanties de sécurité revient à tomber dans le piège du récit de Poutine selon lequel l’Occident et l’Ukraine sont responsables de la guerre », a ajouté le vice-Premier ministre letton. Artiste d’usine au Financial Times.

Alors Macron a commencé à revenir sur sa déclaration modéré en rejetant « la controverse là où il n’y en a pas ».

« J’ai toujours dit la même chose, ce qui signifie qu’à la fin des pourparlers de paix, il y aura des entités territoriales en Ukraine et elles appartiendront à l’Ukraine et ce seront des entités de sécurité collective dans toute la région », a-t-il déclaré après son arrivée à l’Union européenne. Syndicat. -Le Sommet des Balkans à Tirana, Albanie.