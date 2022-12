Je suis tellement content que tu sois là aujourd’hui (en ptek, ndlr) dans son agenda chargé, le président français Emmanuel Macron trouve aussi du temps, a écrit l’ancien Premier ministre et leader du mouvement ANO Andrej Babi dans un tweet qu’il a publié vendredi après-midi sur son Twitter. Tu en sais beaucoup, ajouta-t-il.

Selon son communiqué, le Premier ministre a apprécié la première réunion de la Communauté politique européenne (CPE), initiée par Macron, qui s’est déroulée jeudi au Château de Prague.

À l’heure actuelle, il (Macron) est le politicien européen le plus important qui est entré au printemps de cette année avec influence lors de la dernière réunion de la Communauté politique européenne, et c’est très bien que l’initiative soit menée à Prague si tôt, Babi a déclaré après avoir rencontré le président français. Il a ajouté que la réunion du matin était médiatisée par le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel. Deux jours plus tard, Babi a également rencontré le Premier ministre hongrois Viktor Orbne, qui l’a rejoint pour prendre un verre dans son café de Prhonice.

A Prague, Macron s’assoit avec Babi. La première réunion a eu lieu en juin 2018 lors des célébrations de son 100e anniversaire commémorant le 100e anniversaire de la fondation de la République. A cette époque, outre le programme officiel, ils se rendaient également dans un restaurant près du château de Prague pour boire de la bière. Le président français a même répertorié les prunes ici.

Le président français Macron a lancé la création de l’EPC en mai de cette année, et lors de sa quatrième réunion au château de Prague, des dizaines de citoyens européens de pays de l’UE et non membres de l’UE se sont réunis. Leurs sujets de conversation sont les loups vers l’Ukraine, la migration, l’énergie ou encore la situation économique mondiale.

L’actuel Premier ministre tchèque Petr Fiala (ODS) a souligné à plusieurs reprises que la nouvelle plate-forme, qui comprend les pays des Balkans occidentaux, la Grande-Bretagne, l’Ukraine et la Turquie, en plus des pays tchèques de l’Union européenne, ne peut remplacer les formulaires existants . de la coopération européenne. Selon Fiala, le sommet a eu lieu à un moment critique pour le continent, alors que la stabilité et la sécurité de l’Europe étaient menacées en raison de l’agression de la Russie contre l’Ukraine.

Vendredi à Prague, il a lancé un appel à l’aide à l’Ukraine et aux prix de l’énergie lors d’une réunion informelle des présidents et dirigeants de l’UE-27. Selon Fiala, les syndicats doivent s’entendre sur des mesures pour réduire les prix de l’énergie, comme un plafond sur le prix du gaz utilisé pour produire de l’électricité. f Diplomatie de l’UE Josep Borrell dans la capitale de l’UE accepte bientôt de cofinancer les armes à l’Ukraine.