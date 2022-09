Comme pendant la guerre froide. La Russie surveille les bases militaires en Allemagne, elles auraient aussi dû infiltrer le ministère

L’Allemagne fait face à un espionnage russe généralisé. Selon les médias allemands, les services secrets russes surveillent l’entraînement des soldats ukrainiens à Grafenwöhr, en Bavière. En août, le procès d’un réserviste de la Bundeswehr, censé espionner les services de renseignement russes pendant six ans, a également commencé. Deux hauts fonctionnaires du ministère fédéral de l’Économie sont également soupçonnés d’espionnage au profit de la Russie.

La base militaire américaine près de Grafenwöhr dans le Haut-Palatinat est le plus grand centre d’entraînement militaire d’Europe centrale. La zone de ​​​​230 kilomètres carrés est entourée de clôtures, les entrées sont surveillées en permanence et personne n’entre sans autorisation préalable. C’est ici que ces derniers mois, des espions russes ont surveillé l’entraînement des soldats ukrainiens à l’aide de drones et de scanners de téléphones portables. Une activité similaire a été observée à la base militaire de la Bundeswehr à Idar-Oberstein en Rhénanie-Palatinat.

L’activité d’espionnage russe en Allemagne a augmenté en raison des fournitures d’armes allemandes et de la formation de soldats ukrainiens, il dit Martina Rosenberg, présidente de Military Counterintelligence (MAD), dans le podcast vidéo Bundeswehr. Selon la ministre fédérale de l’Intérieur Nancy Faeser, l’espionnage russe a augmenté ces derniers mois. « Avec la guerre d’agression de la Russie en Ukraine, la menace d’espionnage russe, les campagnes de désinformation et les cyberattaques ont pris une autre dimension », a déclaré le ministre.

La réserve fournit des informations sur l’OTAN

Pourtant, l’Allemagne et d’autres pays européens sont la cible d’attaques des services secrets russes depuis plusieurs années. Etat dans une analyse fin août du quotidien Tagesspiegel. Ces activités comprennent la désinformation sur les réseaux sociaux, l’espionnage ciblé en politique et dans les affaires, les attaques de piratage, les tentatives d’influencer les entités et partis politiques, et même les assassinats. « En 2019, un citoyen géorgien a été abattu en plein Berlin. La piste a conduit à l’agence de renseignement du FSB de Moscou, qui lui a envoyé un tueur à gages », se souvient Tagesspiegel.

Mi-août, le procès de Ralph G., 65 ans, ancien militaire et désormais réserviste de la Bundeswehr, s’est ouvert devant le tribunal de grande instance de Düsseldorf. Il est soupçonné d’espionnage pour le compte de la Russie d’octobre 2014 à mars 2020. Pendant ce temps, il transmettra à la Russie les coordonnées de hauts gradés de la Bundeswehr, ainsi que des informations sur les opérations de réserve en Allemagne et leurs relations avec les autorités civiles telles que comme contrôle des catastrophes. Il aurait également fourni à ses contacts russes un aperçu des politiques de sécurité et de défense des États-Unis et des pays de l’OTAN.

En outre, il était censé transmettre à la Russie des informations dans le domaine économique, par exemple sur les conséquences des sanctions économiques imposées à la Russie en 2014, notamment sur leur impact sur le gazoduc Nord Stream 2 en mars. La réserve a également eu accès à ces informations grâce au fait qu’il a travaillé comme directeur commercial d’une société d’ingénierie et a beaucoup voyagé à travers la Russie, il décide journal hebdomadaire Die Zeit.

Des fonctionnaires allemands au service du Kremlin ?

L’Office fédéral pour la protection de la Constitution enquête également sur des soupçons selon lesquels les services de renseignement russes pourraient avoir pénétré directement dans le ministère fédéral de l’Économie. Deux hauts responsables du ministère de l’Economie occupant des postes clés dans le secteur de l’énergie sont suspectés, a déclaré Die Zeit.

Le secrétaire à l’Économie, Robert Habeck, a ouvert l’enquête ce printemps après la publication de documents internes sur le gazoduc Nord Stream 2, l’état de remplissage des réservoirs de gaz et les rapports sur la sécurité de l’approvisionnement en Allemagne.

Selon un rapport de l’hebdomadaire Die Zeit, les responsables ont attiré l’attention en adoptant une position résolument pro-russe lors de la présentation de documents liés à la politique du gaz et de l’énergie. Sur des sujets tels que la licence Nord Stream 2, l’intervention de l’État dans Gazprom Germania et le sauvetage du géant de l’énergie Uniper, les responsables insistent également régulièrement sur les opinions divergentes du gouvernement fédéral, écrivez Handelsblatt.

L’Office pour la protection de la Constitution a examiné les biographies de fonctionnaires présumés du ministère et a trouvé des incohérences biographiques, dans un cas alors qu’ils étudiaient en Russie. Le bureau examine également les amitiés personnelles et les relations personnelles avec les Russes et vérifie si leurs voyages ont un contexte exclusivement officiel et s’ils ont des destinations secondaires suspectes.

Cependant, aucune preuve claire n’a été trouvée qui puisse prouver l’espionnage ou la corruption. Par conséquent, les deux employés restent anonymes pour l’instant. Dans le passé, le simple soupçon d’espionnage menait souvent à l’arrêt de carrière, rappeler Mise au point hebdomadaire. Le ministre de l’Economie décidera de la suite à donner aux deux responsables.

Sous Schröder, l’État a laissé la Russie hors de vue

Selon les informations du journal Tagesspiegel, plusieurs pays de l’Otan reprochent depuis des années à l’Allemagne de ne pas prendre au sérieux la menace posée par les services de renseignement russes.

« En Allemagne, peu d’attention a été accordée à cette question pendant longtemps. Pendant le mandat du chancelier Gerhard Schröder, le service fédéral de renseignement BND a complètement arrêté les activités de contre-espionnage et cessé d’espionner les services de renseignement russes. Dans le procès pour meurtre au Kleiner Tiergarten de Berlin en 2019, la preuve décisive n’a pas été apportée par le service allemand, mais par l’organisme de recherche Bellingcat », a noté Tagesspiegel.

Depuis le début de la guerre de la Russie contre l’Ukraine, l’Allemagne, comme d’autres pays européens, a expulsé quatre douzaines de Russes accrédités vers l’ambassade à Berlin et le consulat général en Allemagne. Cependant, le nombre de personnes accréditées en tant que diplomates en Allemagne, mais travaillant réellement pour le KGB ou le SVR, serait à trois chiffres, a souligné Tagesspiegel.

Ce printemps, les Tchèques ont expulsé 18 diplomates russes, la Slovaquie 38, la France 41, la Pologne 45, l’Italie 30, le Danemark 15, les Pays-Bas 17, la Belgique 21, l’Espagne 25, la Lettonie 16, l’Estonie 17. souhaités avec l’UE. Le départ involontaire d’officiers du renseignement de l’Union européenne est considéré comme un coup dur porté à l’espionnage russe.

Le retour de la méthode de la guerre froide

Les autorités de sécurité européennes prévoient que la Russie adaptera désormais ses activités d’espionnage pour la tenir informée de la politique, des affaires, de l’armée et de la recherche. « Selon les experts en sécurité, on peut supposer que les cyberattaques vont augmenter. Ils s’attendent en particulier à des attaques de pirates visant à obtenir des informations sur la politique énergétique, les sanctions et les projets d’armement. En plus du piratage et des cyberattaques, les anciennes méthodes de la guerre froide peuvent désormais connaître une renaissance. » il a écrit déjà en mai, le serveur Tagesschau de la télévision publique allemande ARD.

Les services secrets soupçonnent notamment Moscou de renouveler le programme dit « illégal » dans les années à venir. Pendant la guerre froide, cette forme d’espionnage était pratiquée par le KGB, désormais assuré par la direction SVR du service russe de renseignement extérieur, un département chargé des missions d’agence à haut risque.

Illégal est un espion qui s’est infiltré dans le pays cible avec un CV et une carte d’identité créés et qui y reste actif pendant des années, voire des décennies. Ils n’ont pas de statut diplomatique et ne sont donc pas à l’abri de poursuites s’ils sont découverts. Leurs couvertures consistent généralement à faire semblant de vivre une vie de classe moyenne comme un couple marié normal ou une famille du quartier.

L’Office pour la protection de la Constitution affirme qu’il y a déjà un certain nombre d’illégaux en Allemagne. Les commandes cryptées sont toujours diffusées sur la radio à ondes courtes de Moscou et enregistrées par les autorités allemandes, Etat Tageschau. Qui sont les récepteurs radio de l’agence et ce que contiennent leurs messages, cependant, cela n’est presque toujours pas clair. Selon le magazine Spiegel, les agences de renseignement russes GRU et SVR comptent actuellement jusqu’à 70 clandestins dans le monde.

Pris avec la permission de l’éditeur du serveur Watchdog.org.