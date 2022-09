Svetlana Alexijevičová a été lauréate du prix Nobel de littérature en 2015. En tant que critique constante du régime de Loukachenko, elle a dû quitter la Biélorussie en 2000 et vivre en Europe occidentale. Il est retourné à Minsk en 2011. Cet entretien a eu lieu en octobre 2016, lors de sa visite à Prague. « La Russie ne veut pas que le monde cesse d’avoir peur d’eux. Dans mon livre, certains personnages disent : nous n’avions rien sous l’Union soviétique, mais au moins le monde entier a peur de nous. Maintenant, nous sommes la risée de tout le monde. Et rire, c’est ce que les Russes craignent le plus », a-t-il dit.

SVETLANA ALEXIJEVIČOVÁ (1948) Il est né dans la ville de Stanislav, en Ukraine (depuis 1962 Ivano-Frankivsk). Son père est biélorusse, il a servi dans l’armée, sa mère est ukrainienne. Après la fin du service de son père, la famille a déménagé dans la campagne biélorusse, où ses parents travaillaient comme enseignants. En 1972, il étudie le journalisme à l’Université Lénine de Minsk. Plus tard, il a travaillé pour un journal régional ainsi qu’un enseignant. En 1976, il devient correspondant du magazine littéraire de Minsk Neman. Dans ses livres, il évoque des événements dramatiques survenus dans son pays natal – la Seconde Guerre mondiale : La guerre n’a pas de visage féminin (tchèque 1987), la catastrophe de Tchernobyl : Prières pour Tchernobyl (tchèque 2002), la guerre en Afghanistan : The Zinc Boys (tchèque 2016). Son point culminant est la «chronique» de l’effondrement de l’ex-Union soviétique (Czech 2014). En 2015, il a reçu le prix Nobel de littérature.

En 2015, le Comité Nobel a loué vos livres pour « un style littéraire polyphonique qui est un document de la souffrance et du courage de notre temps ». Avez-vous un schéma lorsque vous écrivez ?

Oui, on pourrait dire que j’ai des prédécesseurs et des modèles. Je nommerai Sofia Zakharovna Fedorchenkova, je ne sais pas si vous la connaissez ici. C’était une infirmière et enseignante russe qui, pendant la Première Guerre mondiale, a recueilli des histoires de soldats blessés dans les hôpitaux, créant ce que je pense être une collection unique d’histoires. Une image du temps, pourrait-on dire – Un pays en guerre, c’est ce qu’on appelle une chronique. Il réussit à les faire publier avant même la révolution, et ils attirèrent l’attention de personnalités comme Thomas Mann, qui écrivit des essais à leur sujet. Après la révolution, il vécut en Union soviétique, se consacra à l’écriture pour enfants et mourut pendant la Seconde Guerre mondiale à Moscou. Et le deuxième modèle pour moi est Alés Adamovi (1927-1994 – notes JP), un écrivain biélorusse, grâce à qui nous avons capturé les choses terribles que la Biélorussie a vécues pendant la guerre. Vous connaissez probablement le film Go and watch du réalisateur Elem Klimov, il est donc basé sur son thème et son scénario.

Si vous me le permettez, je poserai des questions sur Soljenitsyne. Les îles du Goulag, c’est aussi un documentaire polyphonique, cela vous a-t-il marqué ?

Oui, j’ai aussi appris de Soljenitsyne. Mais aussi de Varlam alamov (1907-1982, un classique de la littérature de camp, il passa au total 17 ans à Kolyma – notes de JP). Je cherche une nouvelle forme pour exprimer la réalité. On dit aussi que mes livres sont des romans de groupe ou des romans vocaux, des chœurs choraux. La littérature est toujours à la recherche de moyens de capter la réalité.

Vous connaissez déjà les livres de Soljenitsyne et Chalamov pendant l’Union soviétique…

Oui, nous l’avons lu.

Comment leur livre vous est-il parvenu ?

Avant qu’ils ne puissent être publiés officiellement à la fin de la perestroïka, nous les avons lus à partir des livres qui nous sont parvenus des éditions étrangères.

Vous viviez déjà à Minsk à cette époque. Est-il possible d’obtenir de tels livres là-bas?

Oui, dans le passé, quiconque se rendait à Moscou essayait de mettre la main sur les livres. Et puis il les emmène à Minsk, où ils atteignent les personnes qui se soucient d’eux.

Quels sont – ou y a-t-il – des avantages à vivre à Minsk ?

Bien sûr, la vie y est plus calme, les gens se connaissent là-bas, ils s’entraident. Vivre une vie ordinaire est plus agréable à Minsk qu’à Moscou. Même par rapport à d’autres endroits en Europe.

Est ce bien? Vous vivez en Europe occidentale. Préférez-vous à Minsk?

Je vis principalement en Allemagne, grâce à une bourse. C’est bien, je ne me plains pas, mais je suis chez moi à Minsk. Me voilà parmi mes héros, parmi ceux que je comprends, sur lesquels je ne peux qu’écrire. Je ne peux jamais écrire sur les Allemands ou les Italiens, par exemple. Je ne les connais pas. Je ne connais même pas leur langue, peut-être un peu l’allemand… Non, en tant qu’écrivain russe, j’appartiens à Minsk.

Cela a-t-il quelque chose à voir avec l’âme russe ? Ivan Bounine, premier écrivain russe à recevoir un prix Nobel, a vécu vingt ans à Paris et ne parlait pas un mot de français. Ensuite, bien sûr, il y a le cas de Vladimir Nabokov, qui est devenu l’un des meilleurs écrivains américains. Je veux demander si l’âme russe n’est pas une raison universelle…

Qu’est-ce que c’est, l’âme russe ? Je ne sais même pas si c’est une illusion ou une fiction. Bien sûr, le caractère national existe, mais il est le résultat d’influences diverses, notamment historiques. Et la principale influence qui réprime le peuple en Russie est la non-liberté, la tyrannie. Les gens n’ont pas d’endroit pour apprendre à vivre une vie libre. Et cela ne vient pas que de vous. Mais l’âme russe est en quelque sorte toujours là, on la sent parfois quand on a l’impression que le monde ne nous comprend pas.

C’est donc une sorte de défense contre le monde étranger ?

L’un des personnages de mon livre Secondhand Time a dit que si nous étions comme les autres – c’est-à-dire les gens, comme en Occident -, par qui serions-nous attirés ?

Mais est-ce vraiment arrivé ? Après tout, les Occidentaux sont le plus attirés par la Russie pendant la perestroïka, c’est-à-dire à des moments où les Russes semblent être les mêmes que les Occidentaux. Et il n’y aura aucune raison de les craindre.

Mais c’est ce que la Russie ne veut pas. Alors le monde cessera d’avoir peur d’eux. Dans mon livre, certains personnages disent : Nous n’avions rien sous l’Union soviétique, mais au moins le monde entier avait peur de nous. Maintenant, nous sommes la risée de tout le monde. Et se faire rire, c’est ce que les Russes craignent le plus.

