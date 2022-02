Colombie Brillo en Rep. Dominicaine

Caïmans de Barranquilladesafiando los pronósticos, ganó el primer campeonato de la Serie del Caribe pour la Colombieun pays de ftbol pero con su sélection en jaque en la ruta al Mondial de Catar-2022.

El equipo colombiano venció el jueves 4×1 en la finale a Gigantes del Cibao, représentant de la République dominicaineel país que exporta más peloteros de Grandes Ligas, y además lo hizo en un Estadio Quisqueya de Santo Domingo repleto de fanáticos.

Caimanes entrega a Colombia el título del clásico del béisbol caribeño por primera vez, un inesperado triunfo que llega después de la decepción vivida por su selección de fútbol con derrotas ante Perú (0-1) y Argentina (1-0) que complicania in la mundialistcionesia sudamericana.

« Esto va a poner nuestro deporte en el mapa en el país. Sin duda es una tierra de fútbol, ​​​​pero después de esto estoy seguro de que se hablará mucho más de béisbol y muchos niños empezarán », di a Jugará título el manager de los CaïmansJosé Mosquera, mientras sonaba a todo volumen un ballenato -música tradicional colombiana- por los parlantes del Estadio Quisqueya, un templo del béisbol.

Colombie hajugado en seis ediciones de la Copa del Mundo de fútbol, ​​Chili-1962, Italie-1990, Estados Unidos-1994, France-1998, Brésil-2014 et Russie-2018 ; y futbolistas comme Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Faustino Asprilla ou René Higuita fils ídolos.

Dominicana, que vio la semana pasada a David Ortiz ser elegido para el Salón de la Fama del béisbol, es el país con más títulos de la Serie del Caribe, 21, y dos de sus equipos, Toros del Este y guilas Cibaeñas, habían ganado les éditions de 2020 et 2021.

Con camisetas de la selección de fútbol de Colombiecuatro amigos celebraban la noche del jueves en la calle, frente al Quisqueya, después de haber estado en las tribunas.

« ¡Feliz ! ¡Ganamos ante Dominicana en su casa ! », exclamó Francia Luna, una ingeniera que vive hace cinco años en Santo Domingo.

« Es una emoción muy grande porque estamos en tierra de béisbol (…). Estábamos despechados, estábamos enguayabados (tristes), por esas derrotas contra Perú y Argentina, pero ahora Andamos acá celerbrando », expresó uno, Juan David sus amigos Carvajal .

Pitcheo hermétique

El triunfo de Caimanes puede explicarse con una palabra : pitcheo.

Si bien el primera base Reynaldo Rodríguez fue elegido Jugador Más Valioso de la Série des Caraïbes gracias a su despliegue ofensivo, el cuerpo de lanzadores de Mosquera fue la base del éxito.

El derecho Elkin Alcalá fue ejemplo de ello en la finale ante los Gigantes de Robinson Canó, Marcell Ozuna y compañía, en la que tiró cinco entradas y dos tercios, permitió cuatro hits y una carrera y propinó siete ponches.

L’équipe dejó efectividad colectiva de 1.67 en los cinco juegos de la phase regular, al recibir 14 anotaciones 43 episodios cubiertos en sus cinco presentaciones, pero solo ocho limpias, and limitó a sus rivales a 30 hits. Después, appenas permitió una rayita en su encuentro de demi-finales et una más en la finale.

« Yo sabía lo que podían hacer mis lanzadores (…). Esto no se puede lograr si tú no crees. Nosotros creímos », a exprimé Mosquera.

Cuota grandeliga

Aunque muy lejos de la constelacion de estrellas de Dominicana, Caimanes acudió a la Serie del Caribe with su cuota de grandeligas, with Harold Ramírez, Dilson Herrera and el venezolano Sandy León.

León, quien en diez temporadas en las Mayores hajugado con Nacionales de Washington, Medias Rojas de Boston, Indios de Cleveland (rebautizados como Guardians) y Marlins de Miami, a lancé la Serie Mundial de 2018 con Boston.

« Obviamente tener detrás del plato a Sandy León, un catcher con experience in the World Series, es increíble », a indiqué Mosquera, destacando la labor del careta guiando a los lanzadores saurios.

« Todo el crédito para ellos (los pitchers) y les agradezco creer en mí, dejarse llevar por mí, creer en lo que yo puedo hacer detrás del home. La comunicación con ellos fue superbuena todo el torneo León ».

