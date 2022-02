Nouvelle DS 9 E-TENSE 250, berline hybride rechargeable avec une autonomie Full Electric de 70 km

Vous recherchez une berline puissante, élégante et respectueuse de l’environnement avec une faible consommation de carburant et des émissions ? Voir Nouvelle DS 9 E-TENSE 250.

Récemment présentée par le constructeur français, il s’agit d’une berline haut de gamme qui offre Moteur 4 cylindres PureTech 200cv associé à un groupe motopropulseur électrique de 100 ch/80 kW. Il s’agit techniquement d’un plug-in hybride, il peut donc fonctionner dans Mode entièrement électrique grâce à une batterie de 15,6 kWh., qui promet jusqu’à 70 km en cycles WLTP urbains ou jusqu’à 61 km en cycles WLTP combinés.

Oui batterie recharge jusqu’à 7,4 kW grâce au chargeur intégré, cela signifie qu’à la charge maximale disponible, vous disposez d’une batterie de 0 à 100% en 2 heures 23 minutes. Côté performances, la nouvelle DS 9 E-TENSE 250 peut atteindre 240 km/h (limite électronique) en mode hybride, alors qu’en mode électrique seule, elle peut atteindre 135 km/h.

Comme nous le disions au début, grâce à la technologie Plug-in Hybrid, la consommation et les émissions sont parfaitement maîtrisées : sur le papier, nous n’avons que 26 g/km de CO2, alors que seulement 1,1 litre de carburant consommé aux 100 km selon le cycle combiné WLTP (et avec une batterie chargée). Après ce bref aperçu technique, nous arrivons à prix 58 700 euros en version PERFORMANCE LINE + et 61 700 euros dans la variante RIVOLI +.

Si vous aimez les voitures DS, nous vous rappelons que récemment la nouvelle DS 3 Crossback E-TENSE est arrivée avec la même énergie gérée qu’en Formule E et la nouvelle DS 4 est arrivée en 2021.