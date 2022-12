Cinq ans de prison et une amende. La Commission européenne veut un astreinte pour éviter les sanctions

L’Union européenne a approuvé le huitième paquet de sanctions anti-russes. Les analystes avertissent cependant que les règles de sanctions fuient souvent et continuent de permettre aux entreprises russes liées au régime du Kremlin de retirer également les subventions de l’UE.

La Belgique se bat pour le commerce russe des diamants, les pétroliers grecs transportent du pétrole russe, et la France et d’autres pays continuent d’importer de l’uranium russe pour les centrales nucléaires. En bref, les sanctions anti-russes introduites par l’UE ont un certain nombre d’exceptions.