Vladimir Poutine est peut-être devenu fou, dit l’homme derrière la loi Magnitsky. Grâce à cela, la Tchéquie a pu accepter sa propre sanction

Le financier anglo-américain Bill Browder, cerveau de Magnet Law | PHOTO : Forum économique mondial de Cologne, Suisse / CC BY-SA 2.0 / Wikimedia Commons

La République tchèque pourra permettre à des individus ou à des entités de commettre des actes illégaux graves dans le contexte international deles empêcher d’entrer sur son territoire, de rester sur son territoire ou pourra geler ses avoirs. Cela sera rendu possible par la loi dite Magnitsky, qui a été approuvée par le Sénat jeudi. La norme, qui est liée à l’agression de la Russie contre l’Ukraine, permettra l’introduction de restrictions également sur les organisations et les régimes qui violent les droits de l’homme ou utilisent des méthodes terroristes et des cyberattaques.

Alors que le gouvernement s’occupait de la loi Magnitsky, son père spirituel, l’homme d’affaires et militant Bill Browder, était en visite en Tchéquie. Il a fondé le fonds spéculatif Hermitage Capital en Russie dans les années 1990, qui est rapidement devenu le fonds le plus puissant du monde. Cependant, en 2005, il a été expulsé du pays, puis un groupe de policiers a saccagé son bureau de Moscou. Avec l’aide de fonctionnaires du bureau des impôts, ils ont volé 230 millions de dollars dans les coffres de l’État, qui ont été payés par le fonds d’investissement Browder en impôts.

Je vais après l’homme qui l’a tué

Sergei Magnitsky, qui a donné son nom à la loi, était l’avocat de Bill Browder et a réussi à découvrir un complot de corruption dans l’administration de l’État. Mais il l’a payé de sa vie. Il est mort en 2009 après 358 jours dans une prison russe.

« J’ai découvert son meurtre le lendemain matin et j’ai promis à sa famille et à moi-même que je suspendrais toutes mes activités et que je me concentrerais sur la traduction en justice des personnes qui l’ont tué », a expliqué Browner lors d’un événement en juin de cette année. au palais de Černín, en présence également du ministre des Affaires étrangères, Jan Lipavský (pirate).

« Ils l’ont tué parce qu’il a révélé une fuite de 230 millions de dollars. Cet argent ne vit pas en Russie. Ils ont acheté avec eux une maison en France, ouvert un compte à Londres, acheté un bien immobilier à Karlovy Vary. Je pense que si nous pouvons geler leurs avoirs et arrêter de délivrer des visas, ce ne sera pas une justice totale, mais c’est mieux que rien », a ajouté Browner.

Vladimir Poutine est peut-être devenu fou

En 2012, les États-Unis ont été les premiers au monde à adopter la loi Magnitsky. « Vladimir Poutine est probablement devenu fou et a riposté en interdisant l’adoption d’orphelins russes par des familles américaines », a expliqué Browner.

Les États-Unis ont adopté la loi Magnitsky en 2012. Le Royaume-Uni et le Canada se sont joints plus tard, et un total de 34 pays ont adopté la loi. En dehors de la République tchèque, où l’approbation est conditionnée à la signature du président Miloš Zeman, elle est également suivie dans l’Union européenne français, néerlandais, letton ou estonien. Huit ans après les États-Unis, le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne a adopté une résolution sur l’imposition de sanctions contre les personnes qui violent les droits de l’homme, qui est basée sur la loi Magnitsky.

« Viktor Orbán, qui est considéré comme un ami proche de Vladimir Poutine, a opposé son veto à plusieurs reprises à son acceptation. Un autre problème est que l’assassin de Sergei Magnitsky ne figure pas sur la liste des sanctions de l’UE. Ceux qui l’ont tué sont sanctionnés aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni , l’Australie, l’Estonie et la Lituanie, mais ils ne sont pas sanctionnés en République tchèque », a déclaré Browner aux journalistes au palais Chernin. Des noms qui pourraient figurer sur la liste tchèque, mais le ministre Lipavský ne ferait aucun commentaire en juin.

Le fait que Vladimir Poutine ait été indigné par l’adoption de la loi Magnitsky par le Sénat américain, selon Browner, montre que les sanctions ont un impact sur la Fédération de Russie, malgré les affirmations contraires. « Poutine dit que cela nous blesse plus que cela ne le fait vraiment. Mais qu’y a-t-il de mal à ce que nous bloquions l’argent des fonctionnaires corrompus ? Cela ne nous blesse pas du tout. Cela blesse. leur vie est pratiquement terminée « Ils ne peuvent pas dépenser l’argent, ils ont des problèmes de voyage », a déclaré Browner.

Selon lui, l’objectif est que tous les pays de l’État de droit adoptent la loi. « Cela n’aidera pas si la Chine est sur la liste parce que nous essayons également de sanctionner les responsables chinois. Quels pays de l’état de droit n’ont toujours pas la loi Magnitsky ? Nouvelle-Zélande, Suisse, Japon, Corée du Sud. Ça y est, nous avons presque tout.

La police russe est après moi

En raison de son lobbying pour l’adoption de la loi Magnitsky, la Russie a émis huit fois des mandats d’arrêt internationaux contre lui. C’est aussi pourquoi ils ne se sentent pas en sécurité lorsqu’ils voyagent dans plusieurs pays. « Nous avons longuement discuté de mon arrivée avant que je sente qu’il était sûr d’aller ici. La Tchéquie a un président qui soutient ouvertement Poutine. J’ai une maison en Afrique du Sud et je n’y suis pas allé depuis des décennies. On m’a conseillé de ne pas y aller car cela pourrait aboutir à mon arrestation. »

Comme Browner l’admet lui-même, il était autrefois un partisan de la politique de Vladimir Poutine. « Il était un peu technocratique dans les premières années de gouvernement. Il s’est reformé et je l’ai encouragé. Il y a 22 oligarques en Russie qui gouvernent tout le pays. Poutine a emprisonné l’homme le plus riche, Mikhail Khodorkovsky. Je pensais, un de moins, un autre de 21. D’autres oligarques lui demandent ce qu’ils doivent faire pour qu’il ne les attrape pas. Il a dit qu’il voulait 50% et qu’à cette époque, il était l’homme le plus riche du monde », a expliqué Browner en juin de cette année.

La seule chose qui manque, c’est la signature du président

Le Sénat tchèque a approuvé la loi dite Magnitsky sur les sanctions nationales contre les entreprises étrangères et les étrangers qui commettent des actes illégaux graves. Sur cette base, la République tchèque pourra, par exemple, les empêcher d’entrer ou de séjourner sur son territoire ou geler leurs avoirs. Le projet de loi a été soutenu par 53 des 65 sénateurs présents, et le président Milos Zeman doit encore l’approuver avec sa signature.

Sur l’inscription sur la liste des sanctions de la République tchèque bselon le libellé, le gouvernement se prononcera sur la proposition du ministère des Affaires étrangères. La loi permettra d’utiliser des sanctions autres que celles figurant sur la liste des sanctions de l’UE.

Le cabinet de Petr Fiala (ODS) dans un énoncé de programme suppose la mise en œuvre de la soi-disant loi Magnitsky pour une meilleure application de la protection des droits de l’homme d’ici la fin de l’année prochaine. La rédaction a été accélérée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Parmi les pays de l’UE, la France, les Pays-Bas, la Lettonie et l’Estonie ont des lois similaires. La loi définit les conditions d’inscription des entités sur la liste nationale des sanctions et la procédure de préparation des propositions d’inscription d’entités sur la liste des sanctions de l’UE à l’initiative de la République tchèque.