Le quartier de Libuš à Prague est devenu depuis l’année dernière un cimetière de 1 400 bancs publicitaires. Après que la ville ait réussi à résilier le contrat non rentable avec la société AD-Net, une société extérieure l’a retiré de la rue et l’a stocké à la périphérie de la commune aux frais de la mairie. Les bancs n’avaient pas été utilisés depuis plus d’un an et le gouvernement de la ville a pu parvenir à un accord avec les propriétaires sur leur nouvelle utilisation, a déclaré l’artiste français Mathieu Tremblin.

L’artiste, qui effectue actuellement un stage d’art à Prague, a commencé à s’intéresser aux bancs publicitaires il y a cinq ans. Il s’intéresse à la façon dont les investisseurs privés dans les capitales façonnent les espaces publics indépendamment des lois réglementaires sur la publicité. « Les bancs de rue font l’objet de contrats non rentables, les mairies ne reçoivent presque rien pour leur placement. Une situation similaire existe dans de nombreux pays post-soviétiques et occidentaux. Par exemple, en France, la société JCDecaux propose des meubles gratuitement en échange d’un placement publicitaire , » a expliqué un homme qui, il y a cinq ans, de Prague a enlevé un panneau d’affichage et l’a utilisé pour créer un espace de libre expression. Cette année, il est venu à Prague à l’invitation d’un artiste tchèque Épopée 257. Ensemble, ils veulent que la ville et AD-Net libèrent des bancs pour les gens, comme une association à but non lucratif. Ils rénovent maintenant les meubles et les transforment en un coin salon sans publicité. « Le fait que des bancs soient éparpillés aux abords de la ville est absurde. Ce n’est pas une solution. La politique se poursuit selon laquelle les anciens biens de consommation sont jetés et remplacés par de nouveaux. Les meubles doivent servir la société », ont déclaré les auteurs du projet Nettoyer le banc. Tremblin a récemment présenté des bancs réparés devant les bâtiments municipaux du centre-ville, à l’aéroport Václav Havel et dans les parcs.