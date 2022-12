Prison pour harcèlement scolaire. La France veut le punir plus sévèrement que tout autre pays au monde

Enquête ils révèlent , qu’un enfant français sur dix a été victime d’intimidation. Selon les experts, ce problème séculaire a changé en raison de l’influence des téléphones portables et des réseaux sociaux qui conduisent souvent à la ridiculisation publique et à l’humiliation des victimes.

Le projet de loi a été approuvé par la chambre basse du parlement mercredi et sera soumis au Sénat. Il devrait être approuvé en février. La France deviendrait ainsi un pays où les peines d’intimidation sont parmi les plus sévères au monde.

Le crime d’intimidation à l’école doit s’appliquer aux enfants et aux adultes dans les écoles et les universités, non seulement les étudiants mais aussi tout le personnel scolaire doit être inclus. Il encourt jusqu’à trois ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 45 000 euros (environ 1 170 000 couronnes). Les amendes peuvent aller jusqu’à 150 000 euros (environ 3 900 000 CZK), si la victime de harcèlement décide de se suicider.