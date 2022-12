Il a assuré l’immortalité dans son pays. Quoi qu’il arrive en quart de finale de la Coupe du monde contre le favori portugais, le gardien marocain Jasín Bunú sera l’un des principaux héros du tournoi. Jusqu’à présent, il n’a encaissé qu’un seul but et a marqué un but spectaculaire contre l’Espagne en huitièmes de finale.

La nation nord-africaine a d’abord dépassé la Belgique dans les 16 derniers, apparaissant dans les éliminatoires du championnat du monde après 36 longues années. Une célébration spectaculaire a suivi, alors que le Maroc, dans le rôle d’outsider, a battu l’Espagne aux tirs au but et a remporté un succès footballistique historique. Ils sont devenus la quatrième équipe africaine en quart de finale de la Coupe du monde après le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010). Le gardien qui porte le surnom « Bono » sur son maillot a apporté une grande contribution à cet égard. Au Qatar, seul son coéquipier, le stoppeur de West Ham, Najif Aguerd, l’a jusqu’à présent surclassé, inscrivant un malheureux but contre son camp lors de l’affrontement avec le Canada. À Montréal, Canada Bunú est né en 1991 de parents marocains. Quand il avait trois ans, sa famille est retournée à Casablanca. Le talentueux gardien de but a été approché par l’Association canadienne de football il y a des années, mais Bunú était clair sur le maillot national qu’il voulait porter. « J’ai toujours rêvé de jouer pour les Lions de l’Atlas », affirme Bono à ce jour. Il a déjà réussi aux JO de Londres en 2012, il ne réalise que cette année son rêve de championnats du monde. Déjà un gardien de classe mondiale. Il y a dix ans, à quelques semaines des JO de Londres, le gardien de but de 21 ans originaire du Wydad, au Maroc, s’est installé à l’Atlético Madrid. Prêté à Saragosse, il se lance à la poursuite de la deuxième ligue et mène une longue bataille pour sa place au soleil en Espagne. En fait, il ne l’a vu qu’il y a deux ans, lorsqu’il a battu à Séville le gardien numéro un tchèque Tomáš Vaclík, qui a finalement préféré aller à l’Olympiakos grec. Au départ, le joueur marocain n’a remporté que la Ligue Europa, mais lorsqu’il a mené les Rojiblancos à remporter le trophée du championnat, il était clair qu’il avait désespéré les Wolverhampton Gunners, Manchester United et l’Inter Milan. L’étoile de Bono brille de mille feux. La saison dernière, il a même été désigné meilleur gardien de la Liga. Il a également battu Thibaut Courtois du Real et Barcelone aurait commencé à essayer de l’acheter. Le footballeur de trente et un ans, représentant du pouvoir tranquille, n’a vu aucun transfert dans l’un des clubs géants. Euphorie nationale, mais oui. « Incroyable. Moment historique. Je ne me suis même pas préparé aux tirs au but, j’ai essayé d’en profiter », a-t-il souri après avoir préparé le coup manqué de l’Espagne. Pendant deux heures après le duel de sa vie, ce polyglotte a couru d’un entretien à l’autre. Il a répondu en arabe, espagnol, anglais et français. « La punition est juste une question d’instinct et un peu de chance. Rien d’autre, » expliqua-t-il modestement. Au Qatar, en plus de l’Espagne, le défenseur médaillé d’argent, la Croatie, vise également et pas seulement la Belgique. Avant le match, il avait mal à la tête, il ne se sentait pas bien. Il était dans l’alignement, il s’est même tenu sur le terrain lors de la cérémonie d’ouverture et a chanté l’hymne national marocain. Cependant, juste avant le premier coup de sifflet, il a préféré dire à l’entraîneur terrifié qu’il ne pouvait pas rattraper son retard. Heureusement, au final rien de grave, sans Bono, les chances du Maroc se seraient effondrées. Une autre tâche difficile l’attend samedi. Il affrontera les Portugais, qui ont terrifié tous les adversaires avec une apparition de six buts contre la Suisse en huit finales.