Chef d’armée Řehka : La République tchèque est à portée des armes russes ! Il faut se préparer à la guerre même en paix

Si un conflit éclate entre l’OTAN et la Russie, la République tchèque sera un participant actif dès la première minute, a répété Řehka. « La majeure partie de notre armée combattra selon le plan de défense de l’alliance. Notre territoire sera une zone de transit et une base importantes, et encore une fois, c’est à nous, armées, de rendre cette zone sûre et opérationnelle. » déclaré

En cas de conflit entre l’OTAN et la Russie, il y aurait un grand nombre de cibles d’armes légitimes en République tchèque qui sont actuellement à la portée de la Russie. « La Russie n’attendra pas que nous nous organisions et que nous allions quelque part sur le champ de bataille pour tuer ses soldats. Elle réagira immédiatement. La vie de chaque soldat et citoyen de la République tchèque sera bientôt bouleversée, tout sera différent », a déclaré qu’il jugeait nécessaire de ne mentir sur rien et d’informer le public.

Trois décennies de liberté, de paix et de sécurité sont plus des anomalies que des règles dans l’histoire moderne, a ajouté Řehka. « Nous ne devons pas le tenir pour acquis. Nous devons activement soutenir et défendre notre mode de vie ou nous le perdrons. La guerre en Europe n’est pas impensable et nous n’aurons pas le temps de nous y préparer si nous ne nous préparons pas à long terme dans la paix . » il dit.

Řehka a estimé qu’il était probable que la guerre de l’OTAN avec la Russie durerait plus de quelques semaines. «Nos ressources provenant d’une armée professionnelle sous-financée à long terme et de réserves actives ne seront certainement pas suffisantes pour cela. L’État doit procéder à une certaine forme de mobilisation matérielle et humaine », zil a souligné. Il trouvait étrange que quelqu’un pense à ce fait. « Ce n’est qu’une dure réalité pour quiconque est sérieux au sujet de la défense », a-t-il déclaré.

Selon lui, il est temps de commencer à rappeler qu’il y a un service militaire obligatoire qui est stipulé par la loi, un système de mobilisation et pas seulement l’armée est impliquée dans la défense. Les gens ne doivent pas avoir peur de cela. « Cependant, il est nécessaire de dire des choses franches et d’informer également le public. Cela fait partie du renforcement de la résilience et de la résilience. » il ajouta.

Selon lui, le gouvernement, le peuple et l’armée tchèques font de leur mieux pour lutter pour la victoire de l’armée ukrainienne sur le champ de bataille. « Indépendamment de l’issue de la guerre en Ukraine, nous devons nous attendre à ce que la Russie représente une menace pour nous. Qu’on le veuille ou non, nous devons nous préparer à un éventuel affrontement entre la Russie et l’OTAN. » Il a déclaré que c’était le seul moyen d’éviter la guerre.

« Ce fut un privilège de rencontrer le président des États-Unis et d’entendre son discours historique à Varsovie », a tweeté la présidente moldave Maia Sandu. « La Moldavie valorise la liberté et nous sommes déterminés à rester dans le monde libre », a-t-il ajouté, remerciant Biden et le peuple américain pour leur soutien et leur solidarité. Joe Biden a également rencontré la présidente de la Moldavie, Maia Sandu, à Varsovie. « Il a rassuré le ferme soutien des États-Unis à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Moldavie. Il a souligné l’aide américaine en cours pour renforcer la résilience politique et économique de la Moldavie, y compris le programme de réforme démocratique et de sécurité énergétique, ainsi que la lutte contre les retombées de la guerre de la Russie contre l’Ukraine. . » notifié Maison Blanche. « Je suis fier de toi » a déclaré Biden s’adressant à la Moldavie lors de son discours, exhortant les personnes présentes à applaudir les Moldaves. La livraison d’avions de chasse italiens à l’Ukraine « n’est pas sur la table », a déclaré la Première ministre Giorgia Meloni après avoir rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev. Mais il a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe que l’Italie envisageait de fournir des armes supplémentaires pour renforcer sa défense aérienne (PVO). Début février, le ministre français de la Défense Sébastien Lecornu et son homologue italien Guido Crosetto ont approuvé la livraison du système de défense aérienne SAMP/T à l’Ukraine. Cela devrait arriver ce printemps. SAMP/T, également connu sous le nom de Mamba, est le seul système de fabrication européenne qui offre une protection contre les missiles balistiques. Avec une portée d’environ 100 kilomètres, il peut suivre des dizaines de cibles et en engager jusqu’à dix à la fois. Kiev a demandé le SAMP/T, qui est principalement destiné à la défense du champ de bataille et aux cibles militaires, telles que les aéroports et les ports maritimes, début novembre. Aujourd’hui, Meloni a indiqué qu’en plus de Mamba, Rome envisageait la livraison d’autres canons anti-aériens. Voir l’intégralité en ligne

« Le but de nos efforts n’est pas de provoquer la guerre, mais de l’éviter. Mais si cela se produit, nous devons la gagner. La seule façon d’y parvenir est de montrer à la Russie agressive qu’aucun de ses efforts n’a aucune chance de succès. » Selon Řehka, la Russie ne comprend que l’unité des alliances, la détermination, la force militaire et la préparation aux affrontements militaires.

Selon Řehka, quelles sont les priorités ?

Řehka considérait comme sa priorité en tant que commandant de l’armée d’assurer sa capacité de combat, il a dit aux commandants de l’armée qu’ils devaient sérieusement se préparer au combat. Il voulait aussi accélérer la modernisation. Lorsque les ressources sont disponibles pour cela, il y a une bonne opportunité pour cela. Par conséquent, Řehka a souligné qu’il était nécessaire d’agir « ici et maintenant ».

Řehka a rappelé que l’été dernier, il s’était fixé comme objectif principal la capacité de combat maximale et le niveau de préparation. « C’est vrai maintenant plus que jamais. Pour les commandants, cela signifie se préparer très sérieusement au combat. Entraînez-vous, essayez, expérimentez. Si quelque chose ne fonctionne pas, changez-le. Si vous ne pouvez pas le changer, poussez votre commande. » déclaré à propos de l’invasion russe de l’Ukraine.

Řehka a souligné que le monde évolue rapidement sur le plan technologique. « Le développement de l’intelligence artificielle est si avancé que les chatbots linguistiques peuvent écrire ce discours aujourd’hui. Et comment allons-nous avancer ? Suivons-nous ces développements ? Je n’ai même pas les bonnes fondations », il a averti.

L’intelligence artificielle et les autres technologies ne vont pas nous sauver et ne sont même pas une priorité, a-t-il ajouté. « Je voulais juste montrer à quelle vitesse le monde évolue et que nos attitudes et nos pensées doivent être alignées. Nous en parlons depuis longtemps, mais je dois dire de manière critique que nous ne sommes pas allés assez loin.il dit.

Selon Řehka, l’armée a désormais les moyens de financer sa modernisation. « C’est une grande opportunité », a-t-il souligné. La République tchèque fait face à une menace réelle et l’armée ne doit pas gaspiller la volonté sociale d’investir dans la défense. « Nous devons poursuivre dans tous les domaines, le soutien de l’information, la puissance de feu, la mobilité, la protection des troupes et la logistique, du commandement et contrôle à la liaison », il dit.

La République tchèque a dû tirer les leçons de l’évolution de la guerre en Ukraine après l’invasion russe. C’est le seul conflit moderne à grande échelle avec la Russie qui puisse être suivi et étudié. « Nous avons une menace réelle et nous devons y faire face. C’est notre travail. Et peu importe à quel point c’est difficile. Personne ne va nous demander à quel point c’est difficile et pourquoi » avait-il déclaré.

Černochová sur « l’illusion de la paix éternelle »

L’Occident reconnaît la démocratie, la liberté, les droits individuels et les droits de l’homme en général, dit Černochova. Il a également souligné que l’utilité de l’Alliance de l’Atlantique Nord (OTAN) a été prouvée. Selon le ministre, le président russe Vladimir Poutine a fait un mauvais calcul en pariant le contraire. Pil a également rappelé qu’un deuxième groupe de soldats ukrainiens s’était déjà entraîné dans le district militaire de Libavá à Olomouc.

Beaucoup, y compris tous les gouvernements précédents, se plient à l’illusion d’une paix durable en Europe, a déclaré le ministre, ajoutant qu’il prenait en charge des départements avec des budgets gravement sous-financés et des troupes dotées de la technologie du siècle dernier. Il pensait que cela changerait rapidement. Il a noté que de grands projets stratégiques ont été lancés. Il a mentionné le contrat du véhicule de combat d’infanterie CV-90, qui, selon le ministre, prend des contours clairs et tangibles et dans lequel des conditions plus favorables seront atteintes grâce à la coopération avec la Slovaquie. Le pétrolier a repris le moteur du Leopard 2A4, qui a été donné à la République tchèque par l’Allemagne. « Au final, cependant, nous nous sommes appuyés sur des machines beaucoup plus modernes pour le 73e bataillon. Et il pourrait simplement s’agir de la dernière version du Leopard 2A7″, dit Černochova.

Il a identifié les États-Unis comme une aide précieuse dans la modernisation de l’armée tchèque. Selon lui, la signature de l’Accord de coopération de défense (DCA) se rapproche. « Je suis très heureux qu’après un certain ralentissement des relations tchéco-américaines et l’étrange politique étrangère de toutes les directions de l’administration précédente, nos relations avec les États-Unis soient devenues très fortes », a-t-il ajouté. dit le ministre.

Il a rappelé que les États-Unis donneraient à la République tchèque 200 millions de dollars supplémentaires (environ 4,4 milliards de CZK) pour la modernisation de l’armée en compensation partielle de l’équipement fourni à l’Ukraine. L’aide financière a été annoncée la semaine dernière par le nouvel ambassadeur américain à Prague, Bijan Sabet. Les États-Unis ont soutenu la République tchèque de la même manière l’automne dernier, lorsqu’elle a promis 106 millions de dollars (2,3 milliards de couronnes).

Le ministre a rappelé le don américain de huit hélicoptères américains équipés du système H-1. La République tchèque va acquérir six hélicoptères de combat et deux hélicoptères de transport, le premier depuis environ un mois. En outre, son département négocie avec les États-Unis sur l’éventuelle acquisition de moteurs F-35 américains pour l’armée de l’air tchèque.

Černochová a également apprécié le travail des soldats à l’étranger. Lors de la construction de la base internationale en Slovaquie, ils ont achevé la tâche à temps, la République tchèque était toujours prête à commander le bataillon, Il a rappelé que la République tchèque dirigera également la mission MFO, qui veille au respect de l’accord de paix entre Israël et l’Egypte dans le Sinaï. Selon le ministre, cela témoigne de la haute réputation de l’armée.

Černochová a également mentionné la loi sur la conscription, qui a récemment été confirmée en première lecture par la Chambre des représentants. Cela concerne l’ajout éventuel des forces armées de la République tchèque ainsi que l’imposition d’un montant annuel de dépenses de défense de 2 % du produit intérieur brut (PIB).