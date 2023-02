Scholz a toujours peur que Macron ne veuille pas couper le Kremlin. Le centre et le nord doivent encore pousser l’Occident à soutenir l’Ukraine

SURLe ministre régional des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, avait une expression très sévère. « Pour moi, la fin de la guerre ne viendra que lorsque le président de la Russie – quel qu’il soit – viendra en Ukraine, s’agenouillera devant le monument aux morts et s’excusera », a-t-il déclaré au panel, qui comprenait plusieurs premiers ministres des pays nordiques. pays, l’ancien directeur américain de la CIA et a voté pour le président tchèque Petr Pavel. Le débat se déroule dans le cadre de la Conférence de Munich sur la sécurité, qui se déroule de vendredi à dimanche, et à laquelle les représentants des nations européennes et américaines cherchent à se rassurer et à rassurer le monde qu’un an après le déclenchement de la guerre de la Russie en Ukraine, l’Occident est solidaire et inébranlable dans son soutien.

Les politiciens ont réussi à maintenir cette impression, cependant, lors des discussions officielles et en coulisses, il a été noté que les pays d’Europe centrale et scandinaves, ainsi que l’importante délégation ukrainienne, devraient encourager leurs homologues occidentaux à faire des déclarations et des engagements plus précis. . En particulier, les discours du chancelier allemand Olaf Scholz et du président français Emmanuel Macron n’ont pas été entièrement convaincants. Scholz lui-même Toujours peur escalade, Macron ne veut pas fermer la porte au Kremlin.