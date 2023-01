Championnat du monde de football | Hernández veut une chance au titre pour son frère blessé. Je veux lui apporter une tasse, il a secoué la France

Dans le même temps, sans la blessure de son frère, le speedster de 25 ans n’aurait peut-être pas beaucoup joué dans le tournoi. Didier Deschamps numéro un à gauche du quatrième de défense est Lucas, qui, contrairement à son jeune frère, a déjà un titre mondial à son actif. Il faisait partie de l’équipe qui a triomphé en Russie il y a quatre ans. « Mon frère a été mon meilleur ami toute ma vie. Je veux lui rapporter des trophées », Theo Hernández ne cache pas sa motivation.

Il a fait de son mieux sur le terrain. Dans les duels de groupe de base contre l’Australie et le Danemark, il a toujours aidé l’un des buts, puis mercredi soir, il est devenu le premier joueur à marquer pour le Maroc lors de la Coupe du monde au Qatar. Avant les demi-finales, l’équipe africaine n’avait concédé qu’une fois et c’était un but contre son camp.

Montage demi-finale Coupe du monde : France – MarocVidéos : Télévision tchèque

Le frère cadet des frères Hernández a fait amende honorable pour sa courte association avec l’Angleterre en quart de finale avec un but. À la fin, il a fait tomber Mason Mount dans la surface de réparation et a accordé un penalty à l’adversaire. Cependant, le capitaine Harry Kane est ici impénitent et le jeune Français peut pousser un soupir de soulagement.

Montage du match de quart de finale entre l’Angleterre et la FranceVidéos : Télévision tchèque

Theo Hernández ne cache pas son goût offensif, il est doté d’un excellent rythme et peut aussi réaliser des centres dangereux. Cependant, il quitte occasionnellement la fenêtre, et selon certains experts, l’Argentine pourrait en profiter lors de la finale de dimanche. « Il va essayer d’attaquer par la gauche française. J’imagine que c’est depuis cette zone que Lionel Messi ou Julián Álvarez, par exemple, vont se créer des occasions de marquer des buts », a déclaré l’ancien attaquant Alan Shearer sur BBC One.