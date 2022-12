C’est enfin sorti. Krejčíková a remporté le béton à sa troisième tentative

Barbora Krejčíková s’est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi de Cleveland. La tête de série, qui avait été éliminée lors des deux événements WTA précédents immédiatement après le duel d’ouverture, a battu l’Américaine Francesca Di Lorenzo 6:3, 6:1.

Elle affrontera une autre joueuse nationale, Bernarda Pera, pour une place en quart de finale.

Après s’être tourné vers le béton américain, Krejčíková, 26 ans, a été éliminé au premier tour des tournois d’élite à Toronto et à Cincinnati, mais il s’est frayé un chemin dans la compétition lors du tableau général de l’US Open.

Il a éliminé Di Lorenzo, qui est entré dans le tournoi à la dernière minute en tant que perdant des qualifications, en 80 minutes.

Tournoi de tennis féminin de Cleveland (terrains durs, don de 251 750 $) :

Simples – première mi-temps : Krejčíková (1-CR) – Di Lorenzo (US) 6:3, 6:1, Alexandrova (3-Russie) – Davis (US) 4:6, 6:2, 6:4, Kenin – Hewitt (les deux US) 6 :4, 6:3, Brengle (USA) – Gračova (Russie) 6:3, 4:6, 7:5, Siegemund (Allemagne) – Kalinin (Ukraine) 6:2, 4:6, 6:2.

Tournoi de tennis féminin de Granby (terrains durs, don de 251 750 $) :

Simples – première mi-temps : Paoliniová (3-It.) – Sakacumeová (Japon) 7:6 (8:6), 6:4, Braceová (Can.) – Juvanová (7-Slovénie) 7:5, 6:3, Parryová (Fr.) – Sunová (Suisse) 6:4, 6:2, Marinová – Mboková (les deux Can.) 6:3, 6:3.

Double – première mi-temps : Saville, Shibahara (Australie/Japon) – VoračováKaniaová-Chodunova (République tchèque/Pologne) 4:6, 6:4, 14:12.