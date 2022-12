Moscou s’apprête à célébrer le 77e anniversaire de la victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie. Alors que l’armée russe occupe le territoire de l’Ukraine, un défilé militaire traditionnel aura lieu sur la Place Rouge de Moscou avec la participation de 11 000 soldats avec 131 pièces d’équipement militaire, soit environ un tiers de moins que l’an dernier. Il n’y aura pas de dignitaires étrangers parmi les invités, pas même le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Pour la première fois depuis 2010, en plus d’autres équipements militaires, l’avion de commandement Ilyushin Il-80, qui deviendra le centre de commandement du président russe en cas de guerre nucléaire, doit participer aux célébrations. L’avion est chargé de diverses technologies, mais l’équipement spécifique est un secret d’État russe. L’agence informe Reuterqui considérait la livraison de l’avion « apocalyptique » comme le message de Poutine à l’Occident.

Pour que les célébrations du Jour de la Victoire se déroulent selon l’idée du président Poutine, elles devaient être répétées. La répétition finale du défilé aura lieu sur la Place Rouge le matin du 7 mai et sera fermée au public jusqu’à la célébration, selon des rapports hebdomadaires semaine de nouvelles en référence aux médias russes. Le 9 mai, les festivités débuteront à 10h et se termineront par un feu d’artifice à 22h.

Avant les célébrations de Moscou le 9 mai, les spéculations allaient bon train sur le fait que Poutine préparait des déclarations spéciales contre l’Ukraine – en particulier, il pourrait officiellement déclarer la guerre. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rejeté cette suggestion mercredi. « Il n’y a pas une telle possibilité. Cela n’a aucun sens », a déclaré Peskov. L’American Institute for War Studies estime que, dans le cadre des célébrations, Poutine annoncera au moins la création d’une nouvelle république populaire indépendante dans le sud de l’Ukraine, sur le modèle des républiques populaires de Lougansk et de Donetsk, créées par les séparatistes. dans l’est de l’Ukraine.

Moscou a également invité des représentants étrangers aux célébrations de la fin de la Grande Guerre patriotique, mais cette année, il n’a invité personne, et les célébrations se dérouleront sans invités étrangers, comme l’année dernière. « Nous n’invitons pas de représentants étrangers au Jour de la Victoire. Le fait est que ce n’est pas une date d’anniversaire », a déclaré le porte-parole du président russe Vladimir Poutine, ajoutant que le président biélorusse et proche allié russe Alexandre Loukachenko ne devait pas non plus y assister.