Ce sont les desserts les plus emblématiques de 10 pays différents

Aujourd’hui nous vous invitons à un très doux voyage autour du monde. Il s’agit d’une visite où vous apprendrez les détails des desserts les plus représentatifs d’une douzaine de pays.

Tout le monde sait que la plupart des pays ont leurs propres traditions et coutumes ; On sait aussi que chaque nation a sa propre gastronomie qui la caractérise.

Dans le domaine culinaire, de nombreuses régions se distinguent dans le monde entier pour leurs sandwichs appétissants.

LIRE AUSSI : C’est un dessert salvadorien qui vous aidera à vous rafraîchir par ces chaudes journées

A cette occasion, nous voyageons dans dix pays à travers le monde pour découvrir certains des aspects historiques et même les curiosités du dessert délicieux et symbolique.

Gulan Jamun – Inde

Cette friandise est élaborée à partir d’une pâte dont les principaux ingrédients sont le khoya (lait condensé par évaporation) et la maida (farine), qui sont ensuite frits dans l’huile sous forme de petites boules. Après cela, ils sont placés dans un sirop préparé avec de l’eau, du sucre, de l’eau de rose, de la cardamome et colorés avec quelques brins de curcuma. Ce dessert délicieux et saisissant de l’Inde lointaine provient des pays d’Asie de l’Est et est également cuisiné dans plusieurs pays arabes.

Jamun Gulan. Photo; Shutterstock

Macarons – Français

C’est un gâteau typiquement français, composé de blancs d’œufs, de farine d’amande et de sucre. C’est ce mélange d’ingrédients qui lui donne sa consistance particulière : dur à l’extérieur et moelleux à l’intérieur. La légende raconte que le macaron a été inventé par des religieuses bénédictines dans la ville de Nancy, dans le nord-est de la France. Mais l’histoire la plus répandue est qu’ils sont nés à la fin du Moyen Âge en Italie et qu’ils sont arrivés à Paris au début du XVIe siècle. Ce dessert coloré célèbre sa journée dans le monde entier chaque 20 mars.

macaroni. Photo; Shutterstock

Tiramisu – Italie

Fabriqué à partir d’ingrédients solides et secs humidifiés avec du café, une crème à base d’œufs battus et de sucre enduit des ingrédients précédents et une pincée de cacao sur le dessus. D’un point de vue étymologique, le mot « tiramisu » vient du dialecte vénitien de l’Italie et signifie « nous attirer ou nous divertir ». Le dessert a peut-être été baptisé de ce nom en raison de l’énorme nombre de calories dans la recette, qui est capable de remonter rapidement même les esprits les plus tristes.

Tiramisu. Photo; Shutterstock

Churros – Espagnol

C’est un mets essentiel de la gastronomie espagnole. C’est un petit-déjeuner et une collation de dessert préférés pour les enfants et les adultes. Les churros ont acquis une grande renommée en dehors de l’Espagne ; Il est facile de trouver ces préparations dans différentes parties du monde. Au Salvador, ils sont généralement saupoudrés de sucre. Ils sont également très répandus en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande, en Indonésie et aux Philippines.

Churros espagnols. Photo; Shutterstock

Pavlova – Australieune

Son origine est incertaine, car il existe plusieurs versions quant au pays qui l’a créé. Certains disent en Australie et d’autres en Nouvelle-Zélande. Ce que l’on sait avec certitude, c’est qu’il a été réalisé en l’honneur de la célèbre ballerine russe Anna Pavlova. Il se compose d’un fond de meringue sur lequel sont posés de la chantilly, du chocolat et des morceaux de fruits, dont des fruits rouges. C’est croustillant à l’extérieur et moelleux à l’intérieur.

VOUS SEREZ INTERESSE PAR : 10 desserts pour combattre la chaleur étouffante

Pavlova. Photo; Shutterstock

Quindim – Brésil

Il s’agit d’un dessert similaire au flan, dont la recette comprend essentiellement des œufs et de la noix de coco. On dit qu’il a été fabriqué dans un ancien monastère de la ville de Leiría, au Portugal. Les religieuses avaient l’habitude d’utiliser des blancs d’œufs pour coller leurs uniformes ensemble et, pour ne pas gaspiller les jaunes d’œufs inutilisés, elles ont fait une recette qui les incluait comme ingrédient principal. Ce dessert extraordinaire a été apporté au Brésil où son ingrédient très distinctif a été ajouté : la noix de coco.

quindime. Photo; Shutterstock

Mochi – Japon

Ce sont des gâteaux de riz gluant fourrés de bonbons, généralement de la pâte de haricots. C’est le dessert ancien le plus traditionnel du Japon. Dans le roman Gengi Monogatari, l’un des livres clés de la littérature japonaise écrit au XIIe siècle pendant la période Heian, le mochi est décrit comme une offrande alimentaire aux dieux. De nos jours, ils sont devenus une « tendance des desserts ».

mochi. Photo; Shutterstock

Strudel aux pommes – Autriche

Il se compose d’un rouleau de pâte très fin, parfois aussi de pâte feuilletée, fourré de compote de pommes, de sucre, de cannelle et de raisins secs qui une fois préparé est cuit au four. Un peu de rhum est parfois utilisé comme touche supplémentaire pour rehausser le goût. L’origine de la pâte spéciale utilisée pour sa fabrication se situe au Moyen-Orient. Les Arabes ont pris leurs connaissances préparatoires à travers l’Egypte, la Palestine, la Syrie et la Turquie jusqu’à leur arrivée en Autriche.

Strudel aux pommes. Photo; Shutterstock

Baklava- Turquie

On dit qu’il est originaire de l’ancienne Mésopotamie, mais il existe une version qui prétend que ce sont les Assyriens du 7ème siècle avant JC qui ont placé des couches de pâte à pain sur des noix broyées et humidifié chaque couche avec du miel pour finalement les mettre dans leurs fours primitifs. La blaklava est considérée comme un dessert pour les familles aisées et elles le préparent pour des dates spéciales ou pour certaines célébrations.

Baklava. Photo; Shutterstock

Brownie-États-Unis

Il s’agit d’un gâteau au chocolat aux noix qui est issu d’un accident culinaire, de l’erreur d’un cuisinier qui a oublié de mettre de la levure dans le gâteau au chocolat qu’il préparait. Ainsi, ce dessert croustillant à l’extérieur et moelleux à l’intérieur s’appelle les brownies (petits chocolats). Son origine se situe aux États-Unis en 1897.