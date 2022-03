cadeau de tournée à vitoria

Victoria – Le rayonnement médiatique international du Tour de France est impressionnant. Les chiffres sont incroyables. Ce n’est pas surprenant si l’on considère que la course française est un événement sportif majeur organisé chaque année dans le monde du sport. Les rondes de gala sont vues dans 190 pays à travers le monde, plus que toute autre compétition à l’exception des Jeux olympiques et de la Coupe du monde, qui ont lieu tous les quatre ans.

Des dizaines de millions de personnes sont scotchées à la télévision suite à l’apparition d’un groupe de cyclistes et connaissant les endroits qu’ils passent. La meilleure publicité. Une campagne publicitaire inédite pour le Pays basque, point de départ de la manche de gala 2023. Bilbao sera le point de départ de la meilleure course cycliste du monde le 1er juillet, tandis que Gasteiz accueillera le départ de la deuxième étape avec la finale à Donostia et un jour plus tard, le test se terminera à Baiona après le départ d’Amorebieta.

Assez de cadeaux. Et bien que les protagonistes en direct ne soient que 176, huit pour chacune des 22 équipes qui ont participé à la course, les données officielles font état de près de 5 000 personnes accompagnant la course chaque jour. Plus de 3 000 journalistes accrédités, sans doute le groupe le plus important, sont suivis par 600 personnes travaillant dans des caravanes publicitaires et près de 500 personnes qui composent la structure qui accompagne chaque équipe composée de mécaniciens, assistants, masseurs, cuisiniers, directeurs, personnel médical… Une mini ville piétonne. Tous doivent être accompagnés de milliers de fans qui viennent profiter du spectacle offert par des courses comme Grand Cercle.

Legion qui deviendront assurément les meilleurs ambassadeurs du paysage, de la richesse culturelle et de la gastronomie d’Euskadi. La mairie de Vitoria a reconnu que l’arrivée du Tour dans la capitale d’Alava était une « grande opportunité de mettre notre ville sur la carte et de mettre en valeur sa beauté », tout comme Maider Etxebarria, premier adjoint au maire et membre du Conseil pour le Promotion de l’économie, de l’emploi, du commerce et du tourisme. « Nous avons toujours dit que nous étions fiers de Vitoria-Gasteiz et que c’est la ville idéale pour faire de l’exercice, faire du tourisme ou visiter la famille. Cette visite permettra au public d’événements internationaux de découvrir notre ville. Et si vous la connaissez déjà, c’est possible de penser à le retrouver », a-t-il ajouté.

10 euros pour chaque investissement Et dans une institution basque, ils se sont rendus compte que l’arrivée du Tour représentait une formidable opportunité qui non seulement plaçait le Pays basque dans une perspective sportive de niveau international avec une exposition médiatique mondiale, mais représentait également un business complet avec un impact. multiplié par les dix investissements réalisés entre les impacts économiques directs et indirects.

A l’heure actuelle, le Consistoire Gasteiz n’a fait aucun calcul sur le retour économique que le Tour de France pourrait laisser au trésor de la ville car à ce stade « il est très difficile de faire des estimations de ce type ». En tout cas, ce dont Maider Etxebarria ne doute pas, c’est que l’arrivée de la course française signifiera une forte impulsion économique pour l’économie locale. « Tout événement majeur, qu’il s’agisse d’un congrès, d’une exposition ou d’un examen majeur de ce type, peut avoir un impact positif sur le commerce, la restauration ou l’hôtellerie. »

Ainsi sont. Il suffit de regarder ce qui s’est passé les années précédentes avec les villes qui ont accueilli le Tour de France. Düsseldorf, point de départ du Tour 2017, et Bruxelles, où se déroulera l’édition 2019, estiment l’impact économique direct de l’accueil du Tour à environ 60 millions d’euros. grand départ et quelque 30 millions de plus en valeur médiatique en raison de l’exposition internationale de la ville et de la région.

Hospitalité, hôtel… En remontant plus loin dans le temps, vous pouvez trouver des villes qui ont vu leur investissement dans l’accueil de courses se multiplier de façon exponentielle. Il y a le cas de la région du Yorkshire, qui représente un énorme impact économique total de 120 millions dans la région, auquel il faut ajouter 10 millions de gains supplémentaires en termes d’hébergement et d’hospitalité dans la ville de York. En effet, cette petite ville semblable à Gasteiz et abritant 220 000 habitants a accueilli 160 000 visiteurs lors d’un Tour de deux jours à travers ce territoire britannique en 2014.

C’est un cadeau que Tour fait partout où il va. Le mastodonte français mobilise la cité transhumaine lors de son périple et laisse derrière lui d’importants bénéfices. Le directeur de course français l’a expliqué dans une interview avec DIARIO DE NOTICIAS DE LAVA. « Il y a 5 000 personnes qui ont déménagé Quel beau départ. Seul notre organisation effectue des réservations pour 1 800 lits dans la ville où nous sommes situés. Une semaine avant le début de la course, les gens ont commencé à arriver. Elles se situent entre 17h et 19h pour 3 000 ou 4 000 personnes. D’ailleurs, les gens viendront voir la course à la beauté du Pays basque », a déclaré Prudhomme.

C’est là que Vitoria espère réaliser des bénéfices à l’avenir. Et c’est, au-delà de l’impact économique des courses urbaines, le Tour est une foire internationale qui fera la promotion de la capitale d’Alava dans tous les coins de la planète. « Nous sommes sûrs que Vitoria-Gasteiz attirera l’attention de tous et que cela profitera au secteur du tourisme, dont dépendent de nombreuses familles », a déclaré Maider Etxebarria.

images à transférer depuis gasteiz Du département du commerce et du tourisme Consistory Gasteiz, ils croient en la transmission de l’image d’une « ville durable, qui pendant des décennies est connectée au monde du cyclisme et parfaite pour le sport. La ville qui a présenté la ceinture verte et il y a dix ans a été désignée la Capitale Verte en raison de son caractère surprenant ».

Bien sûr, accueillir le début du Tour et profiter d’un spectacle aussi lucratif ne serait pas gratuit. L’Institut basque a investi 12 millions d’euros pour accueillir les trois premiers jours de la course. Le gouvernement basque, les trois conseils provinciaux et la mairie supportent ces coûts. L’exécutif autonome supportera l’essentiel des coûts, à hauteur de 75 %, d’environ 9 millions, tandis que le consistoire et le conseil paieront 760 000 euros chacun.

Compte tenu des précédents récents, il est clair que ce n’est pas un mauvais investissement. Et si les chiffres traités par différentes études spécialisées sont respectés, le décaissement de 12 millions d’euros ne signifiera rien si 120. Sans aucun doute, une performance économique plus favorable et plus rentable. C’est un cadeau du Tour, une course cycliste unique.