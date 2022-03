Les Pays-Bas et Renault ont renforcé le régime Eco. Il voit l’avenir et ne s’attarde pas

D’une part, le soi-disant mode Eco optimise la consommation d’énergie et de carburant d’une voiture particulière, mais d’autre part, il ne permet souvent pas au conducteur d’accélérer aussi vite que d’habitude dans certaines situations. Comme en entrant sur l’autoroute. Par conséquent, les conducteurs l’éteignent souvent pendant la conduite et ne le rallument pas. Et les ingénieurs de l’Université de technologie (TU) de Delft veulent changer cela.

« Notre système se concentre sur le conducteur – une personne spécifique. Et ce qu’il fait ensuite, c’est lui permettre d’atteindre plus rapidement la vitesse requise et de la maintenir. Notre mode Eco Proactif est déjà capable de le faire et en même temps de maintenir une consommation d’énergie optimale, qui a également été conçu pour le mode d’économie d’énergie d’origine », explique le Dr Niek Beckers du Département de robotique cognitive de la TU Delft.

Un seul trajet et un seul mode apprendront quel conducteur vous êtes

Des chercheurs néerlandais ont développé une version intelligente du mode de conduite économique, qui est essentiellement Voir l’avenir. Ils y ont travaillé pendant huit mois et au final on s’est dit qu’un simple algorithme suffirait. À l’aide de données sur le comportement d’un conducteur spécifique collectées lors d’un seul trajet et en fonction de l’itinéraire prévu, il prédit quand et combien le conducteur voudra accélérer, puis ajuste « proactivement » le mode d’économie d’énergie.

« La voiture regarde vraiment vers l’avant lorsque vous conduisez et sait si vous allez ajouter de l’essence ou non. Et quand vous le faites, cela signifie que vous avez besoin de plus d’accélération. Et ce que notre système va faire, c’est changer les paramètres de la voiture pour c’est plus facile pour vous. » d’accélérer en moins de temps, puis de le rallumer », ajoute le Dr Timo Melman, qui travaille également sur les nouvelles dans le même département universitaire.

« L’effet est que le conducteur réalise à quel point la voiture est sensible, peut accélérer assez rapidement et en même temps rouler en mode Eco. Ils consomment également moins d’énergie, mais sont économiques, et en plus, le système les aide à entretenir plus facilement un profil de vitesse « , a déclaré le co-auteur de Smart Mode.

Le constructeur automobile Renault a également participé au développement et les Pays-Bas ont d’abord installé le système sur ses modèles Talisman. Proactive Eco Mode a également passé avec succès les tests sur les routes françaises. Il a été encadré par une équipe de 13 experts de la marque, qui ont décidé d’appliquer la mode brevetée à sa future voiture.

« Le mode Eco Proactive permet une conduite économe en carburant sans que le conducteur ne se sente limité dans sa capacité d’accélération », a ajouté Melman.