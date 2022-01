Ce « faux » Defender emblématique est peut-être meilleur que l’original. Ineos Grenadier ressemble à un vrai nouveau Defender

Vers 2015, Land Rover a annoncé que les nouvelles réglementations d’homologation concernant la sécurité, les émissions et d’autres exigences que les nouvelles voitures devaient respecter dépassaient le cadre des voitures comme le Land Rover Defender classique. Les fans du modèle ont failli tomber dans l’hystérie – car bien que le Defender ait toujours été inconfortable, mal assemblé et mal fini (les versions des dernières années de production ont considérablement augmenté), mal équipé et obsolète, il y avait toujours plein de fans prêts à pardonner des centaines de défauts. Les exemplaires finaux ont été vendus à des prix spéculatifs, et lorsque la série courte est sortie en 2018 à l’occasion du 70e anniversaire du modèle, malgré le prix abstrait (à partir de 150 000 livres !) et ne répondant qu’aux normes Euro5, il y avait des gens prêts à acheter ces voitures. Il n’y a que quelques voitures qui, malgré leurs nombreux inconvénients, gardent encore bien leurs prix !

Ineos Grenadier – les fans milliardaires veulent son défenseur

Lorsque Land Rover a déclaré qu’il cesserait de produire la légende, Jim Ratcliffe, un milliardaire qui dirigeait, entre autres, l’entreprise chimique d’Ineos, a décidé de donner une seconde vie au Defender. Au fur et à mesure que des rumeurs circulaient, il a d’abord tenté d’acheter les droits de ce modèle à Land Rover, mais les propriétaires de la marque avaient d’autres projets et ont même tenté d’empêcher Ratcliff d’essayer de construire une voiture similaire au Defender d’origine devant le tribunal – qui, cependant, manqué. Ineos Grenadier – usine achetée à Mercedes, Autriche travaillant sur la technologie

Il semble que le milliardaire britannique le prenne très au sérieux ! Il a fondé Ineos Automotive et a acheté à Daimler AG une usine à Hambach, en France, où des voitures Smart ont été produites jusqu’à présent (la production se poursuivra pendant un certain temps). Cependant, l’usine n’est pas tout – la préparation du nouveau modèle a été confiée à l’une des meilleures entreprises dans le domaine de la conception et de la production de voitures 4×4, à savoir la société autrichienne Magna (anciennement Magna-Steyr), une société qui développe et fabrique le modèle G emblématique pour le compte de Mercedes, développe et fabrique le premier BMW X3 produit le Jaguar I-Pace et a contribué de manière significative à des dizaines d’autres modèles populaires. Ineos Grenadier – le design classique n’interfère pas avec l’approbation

Le chef de projet Hans-Peter Pessler affirme que pour les spécialistes autrichiens, ce qui devrait être une barrière insurmontable pour Land Rover, n’a pas d’importance – un pur tout-terrain doit être homologué en tant que voiture de tourisme (catégorie M1) et fourgonnette (N1) . Pour l’instant, une série d’essais est en cours de préparation – les premiers prototypes (de vrais prototypes, pas des imitations, comme dans le cas, par exemple, d’Izera) sont déjà en cours d’exécution ! Et pas seulement sur la place des présentations médiatiques, mais sur le très exigeant circuit de Magny sur les pentes du mont Schöckl. Les journalistes qui ont eu la chance de les monter ont été impressionnés par leur facilité de prise en main. Sous le capot de l’Ineos Grenadier se trouvent des moteurs de la gamme BMW – un moteur six cylindres de trois litres, des versions diesel et essence, couplé à une transmission automatique ZF. La production devrait commencer en 2022 – mais après ce que vous avez vu, on peut s’attendre à ce que l’Ineos Grenadier hérite du Defender ce qu’il y a de mieux dans ce modèle, mais n’aura pas la plupart de ses défauts.