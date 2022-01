Le président a remis le prix du chercheur argentin de la nation 2021 au scientifique Daniel Raúl Bes pour sa longue carrière en physique nucléaire

Dans la salle blanche de la Casa Rosada, le président Alberto Fernández a prononcé Chercheur honoraire argentin 2021 au doctorat en physique, Daniel Raúl Bes, pour ses contributions exceptionnelles au domaine de la physique nucléaire tout au long de sa carrière scientifique. Était présent à la cérémonie le ministre de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, Daniel Filmus, qui a également remis les prix Houssay, Houssay Trajectory et Jorge Sabato. Il convient de noter que la plus haute distinction – du Prix Houssay Trajectory – est décernée à des personnalités exceptionnelles du système scientifique national pour la production de nouvelles connaissances, la formation des ressources humaines, le développement d’innovations à impact social et productif et le transfert de connaissances. .

Le président Alberto Fernández a déclaré que « pour que nous soyons une société développée, nous devons promouvoir l’éducation, la connaissance, le développement de la science et de la technologie », et a souligné « je veux que l’Argentine valorise ses chercheurs et ses scientifiques ». Le président, qui était également accompagné de la présidente du CONICET, Ana Franchi, a expliqué que « le développement de la science et de la technologie est central » et « ne peut se faire avec un État absent, l’État doit être présent pour le promouvoir ». . À son tour, il a encouragé les chercheurs à « aller de l’avant, continuer à construire et continuer à faire de l’Argentine un centre pour le développement de la science et de la technologie comme l’Argentine, car les matières premières pour la science et la technologie sont des hommes et des femmes instruits, et nous avons beaucoup d’eux » .

Pour sa part, Filmus a déclaré : « Nous remercions les scientifiques car ils ont fait un effort particulier au fil des ans pour vivre et devenir scientifiques en Argentine. Nos scientifiques sont certes au plus haut niveau, mais ils doivent passer par une politique de balancier qui ne permet pas de stabiliser les politiques étatiques à moyen et long terme, où la science n’a pas d’importance, où il est démontré que c’est un pays pauvre. se consacrer et avoir la souveraineté dans cette région. Nous en sommes venus à les apprécier et à les reconnaître », soulignant que « notre politique de gouvernement central vise à produire des politiques d’État. Réclamer la loi de financement du système national de science et technologie et la loi sur l’économie de la connaissance, c’est penser à des politiques étatiques qui ne changeront pas avec le calendrier électoral. Tout nécessite du moyen et du long terme. Nous devons passer à la vue d’état. La science permet un monde plus juste, où chacun peut s’épanouir, et les gagnants doivent le faire. Notre engagement est de continuer à soutenir la science et la technologie.

Par ailleurs, lors de la cérémonie, le biologiste moléculaire Alberto Kornblihtt a été reconnu comme nouveau membre de l’Académie française des sciences en tant que membre étranger de la section Biologie moléculaire et cellulaire génomique.

Qui est Daniel Raul Bès ?

Il a 90 ans. Titulaire d’un doctorat en physique de l’UBA (1960), il est chercheur et professeur dans des centres de recherche et des universités en Argentine (Université de Buenos Aires, Université technologique nationale, Université Favaloro, CONICET, CNEA), au Danemark (Institut Niels Bohr), aux États-Unis États-Unis (Université Carnegie Mellon, Université du Minnesota, Laboratoire national d’Oak Ridge, Laboratoire national de Los Alamos) et Italie (Centre international de physique théorique) ; membre titulaire de l’Académie nationale des sciences exactes, physiques et naturelles, de l’Académie des sciences d’Amérique latine et de la 3e. Académie mondiale des sciences ; a plus de 140 articles publiés dans des revues internationales et deux livres, Mécanique quantique, avec traduction japonaise, et Traitement des coordonnées collectives dans les systèmes multicorps, co-écrit avec J. Kurchan ; a collaboré en tant que collègue avec les lauréats du prix Nobel de physique (1975) Aage Niels Bohr et Ben Roy Mottelson ; Il est co-fondateur et co-directeur du magazine la science aujourd’hui; a reçu les Platinum Konex Awards (1983) et Bunge and Born in Physics (1996), entre autres réalisations.

Selon les mots de Bes : « La physique nucléaire étudie la « sociologie » des neutrons et des protons dans le noyau atomique. Au cours des années 1930, le principal centre théorique se trouvait à l’Institut Niels Bohr (NBI) de Copenhague. Après la guerre, les principales références, Aage Niels Bohr et Ben Roy Mottelson, ont reçu le prix Nobel en 1975 pour le modèle nucléaire unifié. J’ai eu la chance de travailler avec eux en tant que collègues du NBI (1956-1959) et j’ai continué à le faire après mon retour en Argentine. En 1962, j’ai rejoint le Département de Physique de l’UBA, dirigé par Juan José Giambiagi. Au milieu de 1964, je retournai à Copenhague pour remplacer Bohr et Mottelson dans le guide des jeunes physiciens scandinaves. En juillet 1966, survint la « nuit du long bâton », au cours de laquelle j’émigrai aux États-Unis. Il a été très difficile de prendre la décision de retourner en Argentine, mais en 1971, j’ai rejoint la Commission nationale de l’énergie atomique (CNEA), où d’anciens collaborateurs s’étaient regroupés. Mes recherches sont alimentées par des visites fréquentes dans des institutions en Europe, aux États-Unis, au Brésil et au Japon. Dans mon cursus, il y a 143 articles publiés dans des revues internationales, deux livres et 13 thèses d’étudiants. À partir de 1987, j’ai étudié les questions liées au désarmement nucléaire. Je suis co-fondateur et co-directeur du magazine la science aujourd’hui (1988-1991). En tant que président de l’Association argentine de physique, entre 1994 et 1998, j’ai traité des questions liées à notre système scientifique et technologique. À partir de 1998, dans mon rôle de fondateur et premier doyen de la Faculté d’Ingénierie de l’Université Favaloro, j’ai commencé à accroître l’articulation entre la science, la technologie et l’enseignement ».

Houssay Awards, Houssay Tracks et Jorge Sabato

Sciences sociales (psychologie, économie, sciences de l’éducation, sociologie, droit, démographie, géographie, sciences politiques) :

Prix ​​​​Houssay pour l’ensemble de ses réalisations : Dora Estela Celton

Prix ​​Houssay : Valeria Luciana Arza

Physique, Mathématiques, Informatique et Astronomie :

Prix ​​​​Houssay pour l’ensemble de ses réalisations : Daniel Raúl Bes

Prix ​​Houssay : Yanina Fasano

Prix ​​Jorge samedi : Silvia Nair Goyanes

Chimie non biologique, Sciences de la Terre (paléontologie et géologie), Eau et Atmosphère :

Prix ​​Houssay pour l’ensemble de sa carrière : Alejandro César Olivieri

Premio Houssay : Ariel Marcelo Sarotti

Sciences Biologiques (moléculaires, organismes et systèmes) et Biochimie :

Prix ​​​​Houssay pour l’ensemble de ses réalisations : María Isabel Colombo

Prime Houssay : Natalia Wilke

Il convient de noter que Prix ​​Houssay Destinées aux chercheurs n’ayant pas atteint l’âge de 45 ans au 1er janvier 2021 et aux chercheurs n’ayant pas atteint l’âge de 48 ans avant cette même date, sont destinées à ceux qui ont développé l’essentiel de leurs activités scientifiques dans le pays. Les gagnants seront déterminés pour chaque domaine de connaissance qui recevra une médaille, un diplôme et 300 000 pesos. Cette Prix ​​​​Houssay pour l’ensemble de ses réalisations destiné aux chercheurs âgés d’au moins 45 ans au 1er janvier 2021 et aux chercheurs âgés d’au moins 48 ans au 1er janvier 2021 sera désigné le lauréat pour chaque domaine scientifique qui recevra une médaille, un diplôme et 500 000 $ pesos. Cette Prix ​​Jorge samedi Il s’adresse aux chercheurs, quel que soit leur âge, qui ont un bilan exceptionnel en matière de transfert et de développement de technologies ayant des impacts économiquement productifs dans des secteurs importants pour le développement économique et social du pays.Le lauréat recevra une médaille, un diplôme et 500 000 pesos. Pour sa part, Chercheur argentin il recevra une médaille d’or et 2 500 000 pesos.

