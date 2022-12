Ce devrait être l’arme principale contre l’épaisseur. Maintenant, Bruxelles s’en éloigne

La proposition d’étiquetage obligatoire des feux de signalisation verts, orange et rouges pour les aliments, connue sous le nom de NutriScore, est abandonnée après des années de préparation. La proposition actuelle pourrait être réévaluée fin 2023.

Les feux de circulation étiquetteront les aliments de A (le plus sain) à E (le moins sain). Un certain nombre de pays se sont opposés à l’introduction des nouvelles obligations, dont la République tchèque et l’Italie.

La première proposition il y a des années apportait un algorithme très discutable, selon lequel, par exemple, le jambon de Parme et le parmesan brilleraient d’une couleur rouge malsaine en raison de leur teneur plus élevée en matières grasses et seraient plus dangereux que, par exemple, un vélo.

Selon la Chambre alimentaire de la République tchèque, même la dernière proposition révisée n’était pas satisfaisante. Il a déclaré qu’un cinquième de la nourriture serait marquée en vert comme étant la plus saine sans autorisation.

La Commission européenne était censée soumettre une révision de la loi d’ici le 30 novembre, mais a reporté la proposition. Il a reculé après la pression croissante des entreprises alimentaires, qui ont fait pression contre la mise en œuvre des nouvelles règles.

« Selon la commissaire Stella Kiriakides et d’autres représentants de la Commission, des travaux sont toujours en cours pour évaluer l’impact du système NutriScore, afin que la Commission européenne puisse présenter la législation la plus complète et la plus équilibrée », a déclaré un porte-parole de la Commission. Le ministère de l’Agriculture, Vojtěch Bílý, a ajouté que le projet révisé de règlement sur l’étiquetage des aliments devrait être soumis au premier trimestre de 2023.

Le système NutriScore est discriminatoire, non motivant et contient des données trompeuses. Un jour, il y aura certainement un système d’étiquetage paneuropéen. Pour nous, il est important d’être volontaire et positivement motivant. Dana Večeřová, présidente de la Chambre tchèque de l’alimentation

« Les aliments à faible degré de transformation doivent être préférés, et non les aliments à forte utilisation d’additifs, de colorants, d’arômes, etc. L’Organisation mondiale de la santé le dit aussi », déclare Jan Pivoňka, consultant pour la production et la consommation durables de la Food Chamber, qui enseigne également au VŠCT.

« Le système NutriScore est discriminatoire, peu motivant et contient des données trompeuses. Un jour, il y aura certainement un système de marquage paneuropéen. Pour nous, il est important d’être volontaire, positivement motivant et de dire : si vous mangez cet aliment, vous ferez quelque chose pour votre santé », a salué la décision de la Commission européenne, Dana Večeřová, présidente de la Food Chamber.

La Commission européenne souhaite que le système d’étiquetage soit harmonisé dans toute l’UE et obligatoire pour tous les États membres. La raison principale est la lutte contre l’obésité et les maladies cardiovasculaires ou certains types de cancer, qui sont causés par une consommation excessive, par exemple, de viandes grasses ou de sucreries. Cependant, le système NutriScore ne détermine pas la quantité optimale de nourriture à consommer.

Certains pays devancent les lois et introduisent des systèmes antérieurs. Ils peuvent continuer à utiliser les feux de circulation sans aucun problème. Les clients peuvent trouver ce marquage sur les denrées alimentaires en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Suisse, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

Photo : Filip Horacek, Seznam Zpravy Les céréales à grains entiers Nestlé ont le meilleur rapport qualité-prix.

Cependant, il apparaît également dans certains aliments disponibles dans les magasins tchèques, grâce à son acceptation par de grandes multinationales telles que Nestlé, Danone et Dr. Oetker. Parmi les fabricants tchèques, NutriScore accueille, entre autres, le fabricant de muesli Emco.

Selon Jan Pivoňka, le comité scientifique, composé de représentants de plusieurs pays de l’UE, a proposé une révision insatisfaisante de l’algorithme, mais même cela n’a pas suffi.

« Lors de la conférence organisée pendant la présidence tchèque de l’UE, le système NutriScore a également été vivement critiqué par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture FAO, qui a une attitude très similaire à celle de la République tchèque », a déclaré Pivoňka.