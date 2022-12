Crédibilité plutôt que présomption d’innocence : le PE retire Kaili de son poste de vice-président | Nouvelles

Aujourd’hui, les législateurs ont limogé leur collègue grecque Eva Kaili du poste de vice-présidente du Parlement européen à une majorité significative. Kaili, qui était soupçonné de corruption par les enquêteurs belges, mais reste député européen.

625 députés ont voté pour la révocation, un contre et deux se sont abstenus. Une majorité des deux tiers au Parlement européen, qui compte plus de 700 sièges, est nécessaire pour mettre fin prématurément au mandat de Kaili en tant que l’un des 14 vice-présidents.

« En raison de l’enquête en cours, le PE a décidé qu’Eva Kailiová ne serait plus l’une de ses vice-présidentes. La décision prend effet immédiatement », a écrit la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, sur Twitter après le vote.

Seul l'eurodéputé croate Mislav Kolakušić s'y est opposé. Il a déclaré à l'agence DPA que s'il croyait fermement à la lutte contre la corruption, il respectait également la présomption d'innocence.

« Une chose est claire – il y a une tolérance répétée pour la corruption. La corruption sape la démocratie », a déclaré aujourd’hui la commissaire aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, aux législateurs à Strasbourg. « Les allégations sont très graves, bien que l’enquête soit en cours et qu’il y ait une présomption d’innocence. A tous ceux qui acceptent des pots-de-vin : Honte à vous », a ajouté le commissaire.

Le vote a été inclus dans le programme d’aujourd’hui à la suggestion des dirigeants des factions respectives EP et Metsolaová, qui ce matin se sont prononcés à l’unanimité en faveur du limogeage de Kailiová.

« Nous nous sommes engagés à servir les citoyens européens de manière transparente », a déclaré aujourd’hui un membre de la Conférence des présidents, chef de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates (S&D), Iratxe García Pérez, qui s’est engagé à enquêter sur la importe en interne. La plupart des personnes arrêtées et enquêtées dans l’affaire de corruption sont proches de la deuxième plus grande faction du PE, y compris Kaili qui en est membre.

La destitution de Kaili en tant que vice-président est la seule réponse acceptable au scandale de corruption, a déclaré la faction S&D sur Twitter après le vote.

« Le poste de vice-président ne peut être occupé par quiconque fait face à des allégations de corruption aussi graves. La mémoire est incontournable. Nous devons maintenant enquêter le plus rapidement possible sur les raisons de l’échec des mécanismes anti-corruption existants et demander réparation », a déclaré l’eurodéputé tchèque et membre pirate de la faction des Verts Marcel Kolaja.

« La corruption est inacceptable. Bien que la présomption d’innocence soit un argument de poids, la priorité devrait être ici de protéger la crédibilité des parlements et de la politique européens », a déclaré Luděk Niedermayer, membre de la faction du Parti populaire et membre de TOP 09. L’eurodéputée populaire Michaela Šojdrová s’est déclarée prête à accepter des mesures anti-corruption ou de durcissement.

Comme les autres législateurs, les députés jouissent de l’immunité d’arrestation et de poursuites. Cependant, l’exception est lorsque le suspect est pris en flagrant délit. Plusieurs législateurs ont demandé à Kaili de démissionner de son mandat. « Compte tenu de l’ampleur du scandale de corruption, c’est le moins que l’on puisse attendre de lui », a déclaré l’eurodéputée française Manon Aubry, coprésidente du groupe de gauche.

Kaili se sent innocent dans le scandale de la corruption

Kaili clame son innocence. Il n’a rien à voir avec l’argent corrompu du Qatar, ont déclaré ses avocats à la télévision Greek Open. Un eurodéputé grec fait face à des accusations de corruption et est détenu en Belgique depuis vendredi. En Grèce, lui et les avoirs de sa famille ont été gelés. Luca Visentini, chef du siège syndical international de la CSI, qui a été arrêté vendredi et libéré sous condition dimanche, a également nié tout acte répréhensible.

« Sa position est qu’il est innocent », a déclaré à la télévision l’avocat Michalis Dimitrakopoulos. « Cela n’a rien à voir avec le financement corrompu du Qatar », a-t-il ajouté. L’avocat a également refusé de commenter les articles de presse selon lesquels la police aurait trouvé une grande quantité d’argent liquide au domicile de son client.

Kaili faisait partie des personnes arrêtées vendredi par la police belge dans le cadre d’une enquête sur des allégations de corruption au profit d’un pays arabe, dont la presse a indiqué qu’il s’agissait du Qatar. Dimanche, un tribunal a prolongé sa détention. Lui et d’autres ont été accusés d’association de malfaiteurs, de corruption ou de blanchiment d’argent. Selon la presse, son collègue Francesco Giorgi faisait partie des détenus. Parmi les personnes arrêtées se trouvait le père de Kaili, Alexandros, qui a été libéré dimanche par les autorités. Selon l’avocat, il pourrait retourner en Grèce s’il le voulait.

En raison de l’enquête, les autorités grecques ont gelé les avoirs de Kaili, de son partenaire et de sa famille. Dimitrakopoulos a déclaré qu’il ferait appel de la décision. Selon lui, la société immobilière fondée par Kailiová et son partenaire n’a exercé aucune activité commerciale.

« Toute forme de corruption m’est étrangère », a déclaré le Corriere della Sera citant le directeur de la CSI Visentini. Visentini a déclaré qu’aucune « accusation formelle » n’avait été portée contre lui. Les juges lui ont interdit de communiquer avec les personnes accusées dans l’affaire et il doit les informer de ses déplacements en dehors de l’Union européenne.

Il pense que la police enquête sur lui en raison de sa collaboration avec l’ONG Against Impunity. Il était dirigé par l’ancien député européen italien Pier Antonio Panzeri, que les enquêteurs considèrent comme le chef d’un réseau de corruption présumée, selon le journal Corriere della Sera. Selon Visentini, l’organisation est dûment accréditée par le Parlement européen et il n’a donc aucune raison de croire qu’elle fait quelque chose de mal. « Si je suis corrompu ou une personne corrompue, mon attitude envers le Qatar sera très positive. Au contraire, j’ai déclaré les jours précédents que les réformes que ce pays mène sont totalement insuffisantes », a déclaré Visentini.