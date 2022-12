Ascension au Mont Blanc seulement après avoir payé une lourde caution, conseille le maire

Les autorités locales ont émis des avertissements contre l’ascension du Mont Blanc, en particulier le long de l’itinéraire le plus populaire passant par le gîte du Goûter. Selon eux, en raison des températures élevées et de la sécheresse, il existe un risque que des rochers et des rochers se détachent ou ouvrent des fissures auparavant recouvertes de glace et de neige. « Nous voyons les conditions s’aggraver chaque jour », a déclaré à l’AFP un exploitant de refuges de montagne dans les environs de Noé Vérité.

Début juillet, les guides alpins ont cessé d’emmener les touristes au sommet du Mont Blanc et déconseillent l’ascension à quiconque n’a aucune expérience de la montagne. « Le Mont Blanc a parfois la réputation d’être facile à gravir, mais ce n’est pas du tout le cas, et cette année c’est encore plus vrai », déclare Olivier Grébert, président des Guides de Haute Montagne à Chamonix, en France.

Selon le maire de la ville de Saint-Gervais-les-Bains, également proche du Mont Blanc, les autorités et la police ont vu des dizaines de personnes grimper sans équipement ni expérience, malgré les avertissements. En raison de l’absence de jugement de ce « candidat mort », la mairie a proposé de percevoir une caution de quinze mille euros, soit environ 370 mille couronnes, ce qui correspond aux frais d’intervention du service de montagne et à l’enlèvement du corps. , écrit le maire. « Il est inacceptable que le contribuable français finance ces dépenses », a déclaré Peillex.

La situation est également mauvaise dans d’autres parties des Alpes. « Dix sommets sont actuellement en alerte », précise Pierre Mathey, secrétaire général des Guides de montagne suisses. Cela s’applique au Cervin à la frontière italienne ou à la populaire Jungfrau. « Les glaciers sont maintenant dans leur état habituel à la fin de l’été ou plus tard », a déclaré Andreas Linsbauer, un expert de l’Université de Zurich.

Des restrictions ont également été émises par les autorités italiennes, qui surveillent de plus près les montagnes après l’effondrement d’un morceau de glacier près de Marmolada, qui a tué onze personnes. Ici aussi, les guides alpins ont suspendu leurs services à plusieurs endroits. Ils soulignent leur situation difficile après deux ans de pandémie, lorsque beaucoup moins de touristes sont venus dans les Alpes.

« Il y a beaucoup d’autres choses à faire ici, mais généralement, les gens qui veulent voir le Mont Blanc veulent juste voir le Mont Blanc », explique Ezio Marlier, guide de montagne en chef dans la région italienne du Val d’Aoste. Mais son homologue suisse Mathey pense qu’il est possible de trouver une nouvelle route sûre. « Cependant, c’est la montagne qui décide, pas la personne », dit-il à l’AFP.