Cavendish de retour au Giro pour une 16e victoire d’étape

La troisième étape de la Gira d’Italia a été remportée par le cycliste britannique Mark Cavendish dans une accélération massive. Mathieu van der Poel, des Pays-Bas, est également en tête du classement.

Cavendish, partant du Giro après neuf ans, avait remporté sa 16e victoire d’étape dans la course. L’ancien champion du monde de 36 ans a laissé un autre as au Français Arnaud Démare et au Colombien Fernando Gaviria après avoir parcouru 201 kilomètres à l’arrivée à Balatonfüred.

Pour Cavendish, c’est la 160e victoire de sa carrière qui le place à la cinquième place de l’histoire, qu’il partage avec l’Irlandais Sean Kelly.

Devant la cage de Quick-Step Alpha Vinyl, seuls Roger de Vlaeminck de Belgique avec Mario Cipollini d’Italie (tous deux 161) et Rik van Looy de Belgique (162) avec l’invaincu Eddy Merckx (283).

« Je suis content de ça. C’était incroyable. Nous voulions réussir ce premier saut et nous l’avons fait », a déclaré Cavendish. « On a la moitié de l’équipe en montagne et l’autre moitié dans les rafales. Tout le monde est impliqué. Avec Ballerini, Van Lerbergh et Morky (Mörköv) on a eu de super pilotes jusqu’à l’arrivée et aujourd’hui ça s’est confirmé », a déclaré le Britannique.

Van der Poel, qui a dominé les premières étapes de la montée vers l’arrivée, a cette fois rejoint en maillot rose. Il a tenté une arrivée au départ pour son coéquipier Alpecin-Fenix ​​​​de l’Italien Jakub Mareczek, qui a terminé cinquième. Van der Poel a terminé 17e.

« Jakub n’a pas pris de retard sur moi dans les derniers tours et était un peu en retrait. Nous en avons plus, mais nous aurons plus d’occasions dans les jours à venir », a déclaré le Néerlandais, qui compte 11 secondes d’avance sur le Britannique Simon Yates.

Le cycliste tchèque Jan Hirt a terminé 39e sur le parcours principal, se classant 54e au général.

Les trois étapes en Hongrie sont suivies d’un jour férié le lundi. Mardi, la première côte arrive, la destination de l’étape longue de 172 km est à l’Etna.

Course cycliste du Giro d’Italia – étape 3 (Kaposvár – Balatonfüred, 201 km) :

1. Cavendish (Brit./Quick-Step Alpha Vinyl) 4:56:39, 2. Démare (Fr./Groupama-FDJ), 3. Gaviria (Col./SAE Team Emirates), 4. Girmay (Erit./ Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), 5. Mareczko (It./Alpecin-Fenix), 6. Theuns (Belg./Trek-Segafredo), 7. Consonni (It./Cofidis), 8. Ewan (Austr./Lotto -Soudal), 9. Dainese (It./DSM), 10. Bauhaus (Allemagne / Bahreïn Win),… 39. Succès (CR / Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) tout le temps.

Ordre courrant: 1. Van der Poel (Niz./Alpecin-Fenix) 9:43:50, 2. S. Yates (Brit./BikeExchange-Jayco) -11, 3. Dumoulin (Niz./Jumbo-Visma) -16, 4 Sobrero (It./BikeExchange-Jayco), 5. Kelderman (Niz./Bora-hansgrohe), 6. Tulett (Brit./Ineos Grenadiers) tous -24, 7. Foss (Nor./Jumbo-Visma), 8 Mollema (Niz./Trek-Segafredo) les deux -28, 9. Bilbao (Šp. / Bahrain Victorious), 10. Schmid (Suisse / Quick-Step-Alpha Vinyl) les deux -29,… 54. Succès -1:24.