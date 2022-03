Bautista Güemes : De la victoire avec CUBA à la qualification pour la Coupe du monde 2023 en France avec l’Espagne

vendredi 18 mars 2022

Ces dernières années, le rugby argentin a vu le départ d’un grand nombre de joueurs qui ont trouvé leur nouvelle destinée en Europe. Guemes Baptistejoueurs formés à CUBAl’équipe avec laquelle il a remporté 2 titres URBAjouer dans l’équipe de rugby FC Barcelona à ce moment et au cours des derniers jours, il a réussi à s’échapper pour Coupe du Monde France 2023 de même que Choix espagnol.

De la concentration de l’équipe espagnole, Guèmes parler avec »Millenium Sports” sur l’opportunité qu’il a eue de vivre et comment il a vécu en représentant les élections du pays.

« La vérité est que je suis très heureux, je ne suis pas le seul Argentin à jouer pour l’Espagne et cela me rend très fier. Nous sommes ravis de pouvoir contribuer à porter l’Espagne au sommet du rugby mondial. Je peux jouer parce que j’ai joué dans ce pays pendant plus de 3 ans, ce qui me rend ‘mérité’ et ils m’ont donné l’opportunité »mentionné Guèmes.

Ensuite, il a ajouté : « Quand ils m’ont appelé, j’ai dû montrer divers papiers pour prouver que j’avais vécu dans le pays pendant 36 mois sans interruption et que mes enfants étaient nés ici. Ils étaient d’accord sur tout et j’étais très content. Je suis content de jouer pour l’équipe d’Espagne de rugby et de me qualifier pour la prochaine Coupe du monde ».

« Lion » Ils se sont échappés après avoir vaincu le Portugal pour 33-28 à Madrid. Cette victoire a permis à l’Espagne de terminer au moins deuxième du classement combiné Championnat d’Europe de Rugby 2021 et 2022 quel que soit le résultat de leur dernier match contre Géorgie. Avec ce classement, l’attente de 24 ans est terminée, pour sa deuxième participation aux championnats du monde.

« Avant de venir, je ne connaissais pas grand-chose au rugby espagnol, j’ai été très surpris du niveau que j’ai trouvé. Il y a de très bons joueurs, à haut niveau, et ce qui m’intéresse le plus, c’est le rugby des jeunes. Les moins de 20 ans sont sortis champions d’Europe, c’était clair qu’il y avait du travail et les plus jeunes avaient un bon niveau. Je pense que dans quelques années, l’Espagne parviendra à devenir l’une des meilleures équipes d’Europe.analysé Guèmes.

Le prix est de le trouver jouant pour Barceloneune équipe qui pour les Argentins est directement liée au football, mais qui a de nombreuses disciplines.

« Petit à petit, le rugby a pris beaucoup de volume et d’importance ici en Espagne. Dans mon cas, en jouant pour Barcelone, on a essayé de le vivre de manière plus similaire à un club argentin, où la famille nous accompagnait et ça a payé. Nous sommes un groupe très uni et beaucoup de gens vont aux matchs. Petit à petit, nous développons les habitudes du club, comme cela s’est produit en Argentine.commenter Guémé.

Il ajouta: « Il y a un mélange de joueurs professionnels avec des joueurs amateurs ou ceux qui reçoivent des bourses. Le rugby en Espagne n’est toujours pas 100% professionnel et pas 100% amateur non plus. Il y avait un mélange, mais tout était plutôt bon. En ce qui concerne la division d’honneur, comme la ligue espagnole est connue, de nombreux joueurs argentins jouent ici. A Barcelone, la section rugby fait partie du sport amateur et n’a toujours pas vraiment d’importance. Année après année, les résultats nous ont été donnés ces dernières années et nous avons disputé plusieurs finales, ce qui fait que le sport commence à être encore plus pris en compte par les fans ».

À partir de Espagnol, l’ouvreur n’a pas oublié le club qui l’a entraîné en tant que joueur et avec qui il a remporté 2 titres nationaux. De plus, il a analysé la situation actuelle du rugby argentin et couguarsavec la plupart de ses acteurs en Europe.

« J’ai suivi CUBA depuis l’Espagne et j’ai vu que le rugby à Buenos Aires était à un très bon niveau. Je suis vraiment désolé pour la dissolution de Jaguares, c’était une grande équipe qui a beaucoup progressé et qui est même arrivée en finale. Les joueurs n’ont d’autre choix que d’aller en Europe et de tenter leur chance dans de grands clubs. Aujourd’hui, ils sont installés en première division du continent, ce qui montre qu’ils sont à un très bon niveau..

« C’est dommage que l’Espagne ne soit pas dans le même groupe que l’Argentine lors de la prochaine Coupe du monde, ce serait génial et amusant. Nous allons affronter une équipe nationale de haut niveau, ce sera un match très difficile. Pour ma part, je vais m’entraîner le plus possible et essayer de me donner à 100% pour être sur la liste finale. »mentionné Guèmes.