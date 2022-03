Ubisoft annonce le développement d’une technologie cloud « révolutionnaire »

A l’occasion de la GDC, un groupe de développeurs connectés à l’équipe Ubisoft Stockholm ont révélé publiquement qu’ils travaillaient sur une technologie basée sur le cloud qui pourrait avoir des implications intéressantes à l’avenir.

Cette déclaration a été faite par le directeur général Patrick Bachdirecteur technique Christian Holmqvist et directeur technique Per-Olof Romell.

Voici les commentaires de Romell sur la technologie qui a pris le nom d’Ubisoft Scaler :

« Ubisoft Scaler est une technologie fondamentale que les jeux Ubisoft peuvent exploiter pour exploiter la puissance du cloud. C’est fondamentalement un changement majeur dans la façon dont les jeux sont créés. Développé. »

Les développeurs ont défini les jeux modernes comme des itérations de produits passés, précisant que grâce à Ubisoft Scaler tout cela va changer et qu’il n’y aura pas de limites au développement, même si ces technologies sont capables de changer considérablement le fonctionnement des logiciels. Il convient également de noter que Ubisoft Scaler ne doit pas être confondu avec des plateformes de jeux en streaming comme Google Stadia et Amazon Lunacar ce sur quoi l’entreprise française travaille est une technologie très différente et qui sera probablement améliorée par l’utilisation du cloud ce qui fonctionnera sur nos consoles ou sur nos appareils.

En attendant d’en savoir plus, on vous rappelle qu’Ubisoft Stockholm travaille sur une nouvelle IP, possiblement liée à Scaler.

