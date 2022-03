Ana Figueiredo est la nouvelle PDG d’Altice Portugal – Telecomunicações

Il y a eu un changement à la direction d’Altice Portugal. L’opérateur télécom a annoncé vendredi une série de changements visant la direction portugaise ainsi que la structure de direction internationale du groupe.

Alexandre Fonseca, qui avait été président exécutif d’Altice Portugal pendant quatre ans, est parti pour assumer une fonction internationale au sein du groupe. L’information a été communiquée aux travailleurs d’Altice Portugal. Le directeur portugais coordonnera les opérations dans différents pays, a expliqué Altice, l’exécutif assumant le rôle de co-PDG et en charge des opérations du groupe, notamment chez Altice Europe.

« Cette nouvelle structure de direction aura, outre Alexandre Fonseca, Malo Corbin comme co-CEO responsable des finances et des fusions et acquisitions. [fusões e aquisições] et aussi avec David Drahi en tant que co-CEO et responsable du développement et de la technologie « , a déclaré Altice Portugal. Ainsi, lorsqu’il sera en fonction, le dirigeant reportera à Alexandre Fonseca, qui souligne que le nouveau PDG et ses équipes respectives » auront tous les autonomie ».

En conférence de presse, Alexandre Fonseca a également expliqué qu’il cumulerait de nouvelles fonctions internationales avec le poste de « président » d’Altice Portugal, sans fonctions exécutives. Et sa fonction sera exercée depuis le Portugal, a-t-il souligné.

Ana Figueiredo succède au poste de PDG, quittant le poste de PDG des opérations d’Altice en République dominicaine, qu’elle occupait depuis 2018. Née à Lisbonne en 1974, Ana Figueiredo est la première femme à occuper le poste de PDG d’Altice. Dominique. Le manager portugais est titulaire d’un diplôme en administration des affaires et gestion de l’Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) et d’un MBA de l’Universidade Católica et Nova Business School (MBA Lisbonne). Il est membre du groupe Altice et ancien de Portugal Telecom depuis plus de 18 ans, détaille Altice.

Avant de prendre la direction d’Altice Dominicana, il a été nommé entre 2016 et 2018 Chief Audit Executive du groupe Altice en Suisse, supervisant les opérations en France, aux États-Unis, en Israël, au Portugal et en République dominicaine.

Le comité exécutif restant d’Altice Portugal restera, les détails de l’entreprise.

Alexandre Fonseca et Ana Figueiredo ont pris leurs fonctions le 2 avril.

(news mise à jour à 13:28)