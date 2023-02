Babiš a perdu les élections lorsqu’il a contesté l’article cinq, a déclaré Jacques Rupnik

« Il y a un an, nous avons assisté à une agression impérialiste classique contre un État souverain, dans laquelle il ne s’agissait plus seulement de s’emparer d’un morceau de territoire, comme dans le cas de la Crimée, mais de violents changements de frontières et du statu quo en Europe. Cela change bien sûr la donne. Personne en Europe ne peut accepter l’idée qu’il La Russie a gagné en Ukraine . Mais personne ne veut participer directement à cette guerre, car ce serait une escalade et un conflit mondial avec les puissances nucléaires. »





Les semaines de disciple de Peter Paul après l’élection? Composition de l’équipe et premières erreurs

Lorsqu’on lui a demandé si ce n’était pas carré dans ce cas, Rupnik a répondu: « Non, car il y a beaucoup de possibilités entre les deux. Ces deux barrages routiers n’excluent pas les efforts massifs pour soutenir l’Ukraine que nous avons vus l’année dernière. Les calculs de Poutine selon lesquels l’Union va manœuvrer pour savoir si elle peut être maintenue et à quel prix elle ne se concrétisera pas. Six vagues de sanctions ont été adoptées pour la présidence française, trois pour la présidence tchèque, et un dixième paquet est en route. Ce sont des interventions importantes qui ne peut être comparé aux sanctions après la Crimée », a-t-il déclaré.

L’unité est la clé

Selon Rupnik, il est important que l’Occident s’unisse pour aider le pays attaqué.

« Ce n’était pas facile du tout. L’Ukraine a reçu non seulement une aide matérielle et humanitaire, mais aussi une aide militaire. La culture politique après 1945 était basée sur le pacifisme, que leur armée et leurs armes n’interviendraient plus jamais dans un pays étranger. Il est très difficile de battre en retraite. Soudain, les Allemands ont dit qu’ils donneraient cent milliards pour l’armement et ils enverront des chars contre la Russie. C’est un grand changement. Poutine ne compte pas là-dessus. Comme le progrès de l’Amérique. Il a vu son échec en Afghanistan et le consensus de la population américaine sur le fait qu’elle ne devrait plus être entraînée dans des aventures étrangères comme l’Irak ou l’Afghanistan. Le Kremlin pense que les États-Unis seront moins impliqués en Ukraine. Son évaluation de l’Europe et des États-Unis est erronée. »

La population se range du côté du gouvernement

Les citoyens de la République tchèque ressentent-ils le besoin d’une assistance globale à l’Ukraine ?

« Campagne de vote montre que les politiques gouvernementales sont acceptées par la population. On y voit la tentative d’Andrej Babiš de se présenter comme un candidat pour la paix contrairement au général Pavlov, « porteur de guerre ». Babiš a repris cette stratégie de Viktor Orbán. Cela a fonctionné en Hongrie parce qu’Orbán l’a fait plus intelligemment, il ne parlait pas de lui-même, mais du fait qu’il ne fallait pas entraîner les Hongrois dans une guerre qui n’était pas la leur. Et en même temps, ils maintiendront bas les prix des matières premières en provenance de Russie. Babiš se méprend et se proclame un pacificateur qui pourrait organiser un sommet à Prague pour mettre fin à la guerre. Et quand la question s’est posée de savoir ce qu’il ferait si la Russie envahissait la Pologne, il a dit qu’il ne laisserait pas les enfants de mères tchèques mourir en Pologne. Ce faisant, il a remis en question l’article cinq de l’accord d’alliance en tant que garantie de sécurité la plus solide de la République tchèque. À ce moment-là, il a perdu les élections », a déclaré Jacques Rupnik.

Selon lui, Petr Pavel peut-il devenir un leader d’envergure européenne ? La Russie ou l’Ukraine s’effondreront-elles en premier et quand la paix commencera-t-elle ? Vous pouvez lire à ce sujet dans l’impression du Journal demain.