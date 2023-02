Quelques jours seulement après que Lucy Frazer a été nommée ministre britannique de la Culture, elle a organisé un événement d’une immense importance pour le sport mondial.

Sommet de 50 pays, l’objectif est de coordonner une réponse unifiée à la situation si le Comité international olympique autorise les athlètes russes et biélorusses à concourir aux Jeux de Pai.

Ils voyagent vers les îles à cause de cela (ou ils adhèrent pour le long terme) ministres ou hauts représentants de France, d’Allemagne, de Pologne, mais aussi des États-Unis et du Canada. La République tchèque est représentée en ligne par le président de l’Agence nationale des sports Ondej ebek.

Et dans l’attitude qu’ils adopteront vis-à-vis du Comité International Olympique, le pays s’est vraiment soudé.

NON!

C’était la partie la plus importante du cinquième sommet.

Nous avons choisi cette direction au motif qu’il n’était pas nécessaire de boycotter. Nous sommes unis en lui Le ministre lituanien des Sports, Jurgita Siugzdinieneov, a déclaré un jour à Reuters.

Le ministre britannique Frazerov a confirmé ses propos. Tant que Poutine continue son comportement barbare, ni la Russie ni la Biélorussie ne devraient être autorisées à assister aux Jeux Olympiques, la position de la Grande-Bretagne a été publiée sur Twitter.

Le gouvernement britannique coordonne actuellement une déclaration commune pour le Comité international olympique, qui devrait être approuvée et publiée dans les prochains jours.

Ce mouvement a naturellement augmenté la pression sur le CIO, mais c’est lui qui a les choses à sa manière. Ce n’était toujours qu’une réaction à la publication du CIO, qui a déclenché une vague d’opposition en janvier.

Comment le premier athlète ukrainien sera-t-il noirci ? Devraient-ils se retrouver sur le même terrain de jeu et concourir avec des athlètes russes à un moment où leurs familles, amis et collègues sont en grave danger ? Vadym Gutcajt Ministre des Sports de l’Ukraine

L’instance dirigeante suprême des Jeux olympiques a déclaré qu’elle explorerait les moyens pour les athlètes des deux pays de se rendre à Pao.

Le gouvernement britannique l’a immédiatement condamné, le qualifiant de monde éloigné de la réalité.

Réaction sportive aux loups en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a déclaré qu’inviter la Russie à Pa enverrait un message clair : la terreur est certainement acceptable.

Il est apparu en Angleterre ces derniers jours.

Il a rencontré le Premier ministre Rishi Sunak, également roi Charles III, et l’a remercié pour tout le soutien que la Grande-Bretagne a apporté à l’Ukraine ces derniers mois.

Le roi anglais Charles III. et président de l’Ukraine Zelenskyi (8 novembre 2023)

Pot s’est également rendu au parlement staikh, où il a de nouveau appelé tout le monde à ne pas autoriser les athlètes russes à jouer à Pai.

Nous poursuivons notre marathon diplomatique grâce auquel nous voulons empêcher le Kremlin d’utiliser le sport mondial et le mouvement olympique pour sa propagande. Les représentants d’organisations terroristes ne devraient pas être invités aux Jeux olympiques ou à d’autres événements internationaux, a-t-il déclaré.

Zelenskyi a également pris la parole lors du cinquième sommet, où il a souligné que 228 athlètes et entraîneurs ukrainiens sont morts à la suite de l’agression russe.

« S’il y a un sport olympique qui a du tir et des trous de fusée, vous savez quelle équipe nationale remportera la première place », a-t-il déclaré. Terreur et Olympisme sont des contraires incompatibles.

Ses affirmations ont été soutenues par plus de 100 pays dans le passé.

Mais que s’est-il passé ces dernières semaines ?

Même le maire n’en veut pas

C’est assez. Mais tout a naturellement commencé avec l’abdication du Comité international olympique et du président Thomas Bach.

Cela ouvrira la voie à de nombreux athlètes de Russie et de Biélorussie pour revenir sur la scène sportive internationale. Loups en Ukraine cependant.

Naturellement, cette version n’a pas plu à beaucoup de monde. La maire Anne Hidalgov a également inversé les choses à 180 degrés. Il a dit avant la lune qu’il soutenait la concurrence de la Russie sous un drapeau neutre. Mais il s’en est vite remis.

Tant que la Russie continuera d’être en guerre avec l’Ukraine, je ne veux pas d’une délégation russe aux Jeux Olympiques de Pie 2024. Cela ne me dérange pas de le boire. Il était impossible de faire comme si de rien n’était lorsque la bombe a été larguée sur l’Ukraine, a-t-il déclaré à France Info.

Lui-même n’est prêt à inviter que des dissidents russes qui ne soutiennent pas Vladimir Poutine et son agression et sont prêts à souffrir en tant que réfugiés.

Le pays qui a rejeté la Russie et Blorus à Pai, mais dans les derniers jours pibv.

Il y a moins d’une semaine, la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie et la Pologne ont pris une position ferme. Tout le monde pensait que c’était inacceptable et le ministre polonais des Sports, Kamil Bortniczuk, a déclaré que la Russie et 40 autres pays pourraient boycotter les Jeux Olympiques.

Et à un moment comme celui-là, tout l’événement perdrait son sens, a-t-il dit.

Cela n’a pas pris longtemps et ils ont commencé à boire. Les comités olympiques des cinq pays nordiques que sont le Danemark, la Norvège, l’Allemagne, la Finlande et l’Islande ont fait savoir au CIO qu’ils s’opposent à la présence de Rus et Blorus à Pai.

La situation en Ukraine n’a pas changé, donc notre position n’a pas changé. Ne vous inquiétez pas de revenir. Nous profitons de cet attachement pour réaffirmer notre soutien indéfectible au peuple ukrainien, qui reste ferme.

Le vice-chancelier autrichien et ministre des Sports, Werner Kogler, a également ajouté qu’à son avis, il était inacceptable que l’Ukraine concoure pour les médailles avec la Russie et la Biélorussie. La violation apparente du droit international par la Russie doit avoir des conséquences claires et des sanctions sur tous les fronts, a déclaré Kogler.

Ce n’est pas surprenant.

Vous pouvez vous pardonner juste d’avoir été témoin que la terre est désolée et que les chasseurs avec au moins une poignée de crétins doivent être là pour attraper des vipères. De même, la Russie et Blorus partageaient une attitude d’aversion à l’égard de la présence d’autres responsables, ils devaient refuser de menacer de boycott.

Les principaux représentants du sport tchèque et le gouvernement ont l’intention de faire de leur mieux pour persuader le Comité international olympique de renoncer à la possibilité pour les athlètes du pays, âgés de moins d’un an, d’aller en Ukraine.

Je ne pense certainement pas que nous devrions emprunter la voie du boycott. Il y a consensus là-dessus. En tant que loup, Moscou montre comment ne pas le faire, comment ne pas l’approcher. Nous avons des athlètes qui consacrent toute leur carrière à pouvoir participer aux Jeux olympiques. Il n’y a aucun moyen d’interdire à quiconque de participer aux Jeux olympiques. Son rôle est de veiller à ce que les Jeux représentent l’idéal olympique, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jan Lipavsk.

Quel doit être le problème si les deux pays tombent ?

L’Ukrainienne Elina Svitolinov s’est récemment rendue dans son pays après avoir été attrapée par un loup. Et lui seul pouvait comprendre ce qu’il voyait.

Tous les sports que je connais ont changé. Des gens continuent de mourir à cause des soldats russes. Nous n’avons pas une vie normale, nous ne pouvons même pas faire de sport. « J’espère que nous n’aurons pas à boycotter les Jeux olympiques », a-t-il déclaré.

Par conséquent, le premier boycott menace l’Ukraine du résultat le plus désastreux et de l’approbation de plusieurs autres pays.

Dans le même temps, l’Ukraine a également envoyé des lettres aux grandes entreprises internationales qui soutiennent le plus le Comité international olympique.

Il s’agit d’une grande entreprise internationale qui a tout intérêt à ce que sa réputation et son soutien ne soient pas utilisés pour promouvoir les loups, a déclaré le président Zelensky.

Vous avez violé la charte !

Naturellement, il y a aussi ceux qui sont menacés de boycotter le Comité olympique grec nouvellement nommé, Spyros Capralos.

Il a déclaré qu’il était contre toute forme de boycott.

ecko a assisté à tous les Jeux olympiques depuis leur renaissance. Dans les temps modernes, les partis politiques sont exclus. Nous sommes contre toute forme de discrimination contre les athlètes, nous respectons la charte olympique, a déclaré Capralos, ajoutant qu’il soutenait les sanctions contre la Russie et la Biélorussie, et soutenait la solidarité avec l’Ukraine.

Selon lui, la retombée au sol doit s’effectuer à jeun. Chaque jour fait référence à la charte, que Bach a également exploitée.

Il a même envoyé une lettre au Comité olympique ukrainien, dans laquelle il a indiqué qu’un boycott raté irait contre lui. Il a rappelé que selon l’Organisation des Nations Unies, les Russes et les Biélorusses étaient victimes de discrimination.

De plus, nous n’avons aucun objectif concret de les ramener à la compétition en tant qu’athlètes neutres, a déclaré M. Cinq cercles. Aussi, votre appel aux fédérations, aux organisateurs des jeux et autres membres du mouvement olympique, dont vous tentez de réprimer et d’influencer les attitudes, trouve pour le moins pathétique certains d’entre eux.

Pendant ce temps, les Russes faisaient les premiers pas à Zporo et des explosions se faisaient à nouveau entendre à Kiev. Soit dit en passant, selon le ministre ukrainien des Sports Vadym Gutcajt, ​​au moins 230 athlètes et entraîneurs ukrainiens sont morts dans les trains. En outre, pas moins de 340 installations sportives ont été endommagées ou détruites.

Et le loup continua.