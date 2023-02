Beats for Love révèle une autre mégastar – Hardwell se dirige également vers Ostrava ! | Nouvelles

Hardwell a remporté le sondage DJ Mag TOP 100 global DJ deux fois de suite et figure régulièrement dans ce classement depuis 2011. Ceci malgré le fait qu’il a cessé de faire des apparitions publiques en 2018-2022 et s’est concentré principalement sur sa production. Nous sommes très heureux qu’après cette pause, il se produise pour la première fois en République tchèque lors de notre festival. » Le directeur du festival Beats for Love, Kamil Rudolf, a commenté la publication d’un autre grand nom. Cet homme d’origine néerlandaise s’est produit dans les plus grands festivals du monde et a sorti 10 albums de compilation et deux documentaires au cours de sa carrière. Dans le cadre de ses productions, il a collaboré avec des noms tels que Armin van Buuren, Tiësto, Snoop Dogg, Timmy Trumpet, Martin Garrix et le groupe de métal Metallica !

Mais Beats for Love a publié beaucoup plus de noms au cours du mois dernier. Sur la scène Love, qui est la scène principale du festival, le DJ et producteur britannique Sub Focus revient après un an avec son palace MC ID. « Sa performance l’année dernière a été l’un des moments forts de 2022 et il a reçu une très grande réponse positive des fans et en même temps de nombreuses demandes pour revenir à Dolní Vítkovice, c’est pourquoi nous avons décidé de l’inviter à nouveau cette année. « Le directeur marketing Matyáš Ožana a commenté cette annonce de nom. Par exemple, l’Allemande Klaudia Gawlas et l’Ecossais Gary Beck se dirigent vers la scène techno, et la scène Future est renforcée par Maddix, qui travaille intensivement avec Hardwell et Ilan Bluestone confirmé, dont les réservations ont été couronnées de succès après plus de 5 ans.

Après 7 ans, le meilleur nom de la scène hardcore des Pays-Bas Angerfist revient à Ostrava, et enfin la star de la house du Royaume-Uni Eats Everything se produira au festival. « Angerfist devait se produire l’année dernière, en remplacement de BillX de France, qui n’a pas pu voler en raison d’une grève dans les aéroports français. Cependant, un coup de chance l’a empêché d’arriver, en raison de changements dus au mauvais temps et à des vols annulés. C’est pourquoi nous n’avons pas hésité et l’avons invité à l’édition de cette année pour que les fans puissent enfin le voir. Malheureusement, nous avons fait face à une situation similaire avec Eats Everything, qui est tombé malade juste avant le festival et à cause de cela a fini par ne pas voler. Heureusement, nous avons réussi à tout communiquer et les visiteurs apprécieront cette année. » Rudolf a commenté les changements de l’année dernière et les décisions de cette année. À l’été 2023, le britannique Metrik et l’autrichien Mefjus se produiront sur la scène Drum & Bass, et les légendaires Tomawok et Top Cat sur la scène Reggae 2 Jungle.

Actuellement, les organisateurs de Beats for Love vendent des billets standard pour le festival complet, des billets VIP pour le festival complet, des billets pour les Love camps et les Love villages, ainsi que des places de stationnement pour le festival et les camps individuels. Dans le même temps, les ventes de billets d’une journée, à la fois standards et nouveaux billets d’une journée VIP, ont commencé. Les fans peuvent suivre toutes les informations et toutes les actualités sur le site www.b4l.cz ou le profil du festival sur Facebook, Instagram ou TikTok.

Liste actuellement annoncée : Hardwell / Tiësto / Angerfist / Apashe Live / Blasterjaxx / Da Tweekaz / Eats Everything / Mark Knight / Netsky / Sigma Dj Set / Sub Focus DJ Set & ID / Andromedic / Audio / Bexxie / Dirtyphonics Live / Fleck / Gary Beck / Grafix / Ilan Bluestone / Jody Wisternoff / Juliet Foxx / Klaudia Gawlas / Koven / Maddix / Mc Spyda / Mefjus / Metrik / Ragga Twins / Tomawok / Top Cat / The Upbeats / Victor Ruiz