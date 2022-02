Azpilicueta gagne tout – Diario de Noticias de Alava

vitoria – « Ce type (Azpilicueta), en deux ans, a gagné plus de trophées que nous en dix ans ! » s’est exclamé Didier Drogba, l’ancien attaquant de Chelsea, surprenant le capitaine londonien en conférence de presse après la finale du Mondial des clubs. César Azpilicueta est devenu samedi le premier joueur à remporter tous les titres avec le club d’Abramovich.

L’ancien joueur d’Osasuna et de l’Olimpyque de Marseille continue d’enrichir l’histoire des titres et distinctions dans la fourchette choisie et, avec le championnat du monde remporté à Abu Dhabi contre Palmeiras (2-1), porte à neuf le nombre de victoires remportées avec Chelsea. . Azpilicueta a deux titres en Ligue Europa (2013 et 2019), Capital One Cup (2015), deux titres en Premier League (2015 et 2017), une FA Cup (2018), une Ligue des Champions (2021), une Super Coupe d’Europe (2021) . ) et la Coupe du monde des clubs (2022). En plus des titres en Angleterre remportés en France lors de son séjour à Marseille, où il a remporté deux Super Coupes (2010 et 2011) et deux Coupes de la Ligue (2011 et 2012).

Azpilicueta s’appuie sur un palmarès unique à Chelsea à un moment où il y a eu des spéculations sur son avenir. Le footballeur a mis fin à son contrat et, pour l’instant, il n’est pas question de son renouvellement dans l’équipe. Le défenseur a été chargé de l’intérêt de Barcelone à reprendre ses services, mais il est également attendu à Londres, ont annoncé d’autres informations, pour parler de sa poursuite de l’existence là-bas.

Le défenseur né à Zizur jouit du prestige de ses coéquipiers, c’est un footballeur respecté par les supporters et, à part ça, il est dans le moment le plus doux de sa carrière. Devenu enfin un habitué des plans de l’équipe nationale espagnole – il était titulaire pour Luis Enrique et compte déjà 36 sélections – Azpilicueta s’est imposé depuis un certain temps comme l’un des joueurs les plus solvables de l’équipe. Premier, en plus d’être un footballeur qui apporte calme et sérénité à l’expérience. De plus, il est un gage de succès car avec lui, il se bat pour le titre.

Les données

Joueur. César Azpilicueta a 32 ans – il en aura 33 le 28 août 1989 et aura bientôt dix ans à Chelsea après trois à Marseille et quatre à Osasuna.

son avenir. Certains médias ont indiqué qu’il rencontrerait à son retour à Londres Marina Granovskaia, directrice générale de Chelsea, pour écouter l’offre du club londonien. Antonio Rüdiger et Andreas Christensen réfléchissent également à leur avenir.