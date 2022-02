Les skieurs de fond ROV dominent la course de relais, les Tchèques prennent la 12e place – T sport – Télévision tchèque

Alexei Chervotkin a pris la tête de la première classique de l’équipe russe qui, malgré les chutes de neige et les vents violents, s’est déroulée en près d’une demi-minute. Le vainqueur du skiathlon Alexander Bolshunov a augmenté l’avance à près d’une minute et Denis Spicov et Sergei Ustugov ont maintenu leur avance en patinage artistique. « C’est notre objectif. Nous avons essayé de le prouver et nous n’y sommes pas parvenus pendant plusieurs années. Tout s’est bien passé aujourd’hui, tout s’est bien passé », a déclaré Chervotkin.

Le combat juste pour une autre médaille est intéressant. La Norvège, la Suède et la France se sont qualifiées pour la finale ensemble derrière la Russie. Johannes Hösflot Klaebo a tenté de poursuivre Ustug, mais la distance n’a pas été réduite de manière significative et Maurice Manificat de France lui est revenu. En revanche, le Suédois Johann Häggström a perdu. Manificat a skié moins vite que Klaebo sur les pistes et au final il n’en a pas fait assez.

La Norvège a fini par remporter la médaille d’argent un peu plus de neuf secondes devant la France. Les Nordistes admettent qu’ils n’ont pas de quatuor russe. « Nous n’étions pas assez bons contre la Russie aujourd’hui, mais tout le monde a fait de son mieux. Nous devrions être satisfaits de l’argent », a déclaré Hans Christer Holund. « C’est toujours amusant de courir dans le relais et de le faire ensemble. Nous devrions tous être satisfaits du résultat et je pense que nous allons célébrer ce soir. Ensuite, certains d’entre nous doivent se préparer pour la prochaine course, mais nous allons quand même profiter de ce soir. « , a ajouté Klaebo.



Les Tchèques se sont battus pour les trois premiers dans les trois premières sections. Le chef d’équipe Novák a remis le neuvième Knop, même s’il n’était pas dans une forme optimale même aujourd’hui. « Je n’ai pas d’énergie, j’ai dû m’allonger ce matin avant la course et j’ai dormi toute la matinée. Je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien », a-t-il déclaré.

Knop a conservé sa position et après trois sections, les Tchèques étaient en neuvième position. Le Finlandais Pechousek, qui a commencé le point d’interrogation planant avec des maux de dos, mais pas assez pour le Japon, les États-Unis ou le Canada. Au final, il est tombé à la dernière place du relais, qui n’a pas été suivi d’une manche. Les Tchèques ont perdu plus de dix minutes face à la Russie et deux minutes face aux Américains. « Quand j’ai été percuté par un Canadien, j’ai essayé avec lui, mais au milieu du dernier tour mon pied est sorti, j’ai arrêté de respirer et je suis content d’avoir atteint la ligne d’arrivée », a déclaré le finisseur tchèque.