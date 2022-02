Dix pavillons à l’EXPO 2020, tout ce que vous devez voir

L’exposition universelle de Dubaï attire les visiteurs non seulement avec des expositions nationales, mais aussi avec des joyaux architecturaux des ateliers d’architectes de renom tels que Foster + Partners, WOHA ou Santiago Calatrava. Les dix bâtiments les plus intéressants sélectionnés par le site https://www.dezeen.com.

Pavillon SAE – Santiago Calatrava

Le pavillon hôte a été conçu par l’architecte espagnol Santiago Calatrava comme « un symbole de l’esprit pionnier des Émirats arabes unis ». Il a été inspiré par le charme et la puissance de l’aigle, qui est l’oiseau national des EAU. L’architecture du bâtiment est basée sur la forme des ailes d’un aigle, le pavillon est entouré de 28. Les ailes sont en fibre de carbone, il est possible de recouvrir et recouvrir les panneaux solaires du toit avec celles-ci.

Le pavillon des Émirats arabes unis est situé près de la place centrale Al-Wasl, conçue par le cabinet d’architectes Adrian Smith + Gordon Gill.

Pavillon de Singapour – WOHA

Le studio singapourien WOHA a créé un pavillon végétal pour son pays. Le bâtiment, que les architectes ont décrit comme un « jardin en trois dimensions », présente une série de passerelles surélevées entourant trois cônes recouverts de plantes. Le concept de base du pavillon de Singapour est de créer une oasis dans le désert, ainsi qu’un lieu pour échapper à l’agitation des expositions.

Les visiteurs du pavillon traversent le bâtiment le long d’une série de passerelles qui traversent des jardins suspendus, autour et à travers les cônes.

Pavillon uniRoyaume – Ice Devlin

La contribution britannique à l’exposition est le pavillon conique de l’atelier du designer et scénographe britannique Es Devlin. Sur la façade, un poème généré par l’intelligence artificielle est affiché sur des barres LED disposées en cercle à l’aide de diodes LED. Les poèmes de mots soumis par les visiteurs sont affichés en arabe, chinois, anglais et français. Le but de cette exposition est de donner un sentiment d’appartenance aux visiteurs de tous pays et de toutes cultures.

Pavillon finlandais – JKMM

Le pavillon finlandais entoure une zone calme lambrissée où l’on peut échapper à l’agitation des expositions. Le bâtiment de l’atelier du studio Helsinki JKMM Architects est recouvert d’un tissu industriel blanc tendu, qui devrait évoquer l’aspect de la neige finlandaise. Lors de la création de l’entrée principale, les architectes se sont inspirés des tentes arabes traditionnelles, de sorte que dans le concept architectural, deux cultures se rencontrent dans le pavillon finlandais.

Autour de la gorge centrale se trouve un espace d’exposition, qui vise à montrer comment la nature et la technologie peuvent être utilisées pour répandre le bonheur. Selon le World Happiness Report 2021, la Finlande est le pays le plus heureux du monde.

Pavillon Mobilité – Foyer + Partenaire

Ce pavillon en trèfle à trois feuilles, conçu par le studio britannique Foster + Partners, est un élément clé de la zone thématique de l’exposition Mobility. Dans chacune des trois sections du bâtiment se trouvent des galeries avec des expositions intéressantes, conçues par la firme de design londonienne MET Studio.

Itá . Pavillonmensonge – Association Carlo Ratti

Le studio italien Carlo Ratti Associati a conçu le pavillon italien pour explorer les matériaux recyclables ainsi que le refroidissement naturel. Au sommet du bâtiment se trouvent trois « coques » aux couleurs du drapeau italien : vert, blanc et rouge. Un rideau composé de 70 kilomètres de corde en plastique recyclé tendu autour d’eux.

Le pavillon veut montrer que la construction temporaire ne doit pas être une charge pour l’environnement. La plupart des matériaux à partir desquels le pavillon italien est construit peuvent être démontés et recyclés. Les navires qui formaient le toit pouvaient facilement naviguer.

Pavillon Suisse – EST

La façade du pavillon suisse agit comme un miroir géant, reflétant le tapis d’entrée rouge géant. Le pavillon Reflections a été conçu par le studio d’architecture zurichois OOS pour faire réfléchir les visiteurs sur l’image de la Suisse. Il représente les valeurs suisses, telles que l’ingéniosité et l’ouverture, mais aussi la beauté du paysage suisse.

Pavillon de la durabilité – Grimshaw

Dans le pavillon de la durabilité de l’atelier du studio d’architecture Grimshaw, qui est un élément clé de la zone thématique du même nom, on peut étudier en détail les conséquences du comportement humain sur la nature. Le pavillon Terra, qui signifie planète Terre, est un exemple international de construction durable. Le pavillon utilise également une gestion de l’eau de pointe, le recyclage de l’eau et des sources d’eau alternatives.

Les éléments impressionnants comprennent 1 055 panneaux photovoltaïques répartis sur un dôme de toit de 135 mètres de large et dans la forêt environnante d' »arbres électriques ».

Après l’événement, le bâtiment sera transformé en un musée permanent dédié à la science et à la durabilité.

Pavillon Hollandais – Architecte V8

Le pavillon néerlandais du biotope, également situé dans la zone de durabilité, est construit autour d’un « cône alimentaire » de 18 mètres de haut recouvert de plantes comestibles. Le pavillon est recouvert de panneaux solaires colorés, l’eau pour irriguer les plantes est obtenue à partir de l’air du désert.

Les architectes du studio V8 ont vu ce pavillon en tant que « espoir dans le désert ». L’espoir est que la technologie puisse garantir un mode de vie durable même dans des conditions arides.

Pavillon Opportunité – Architecte IAG

Le pavillon principal de la zone thématique Opportunity de l’atelier du studio hispano-koweïtien Agi Architects est entouré d’une place couverte, qui sert de lieu de rencontre pour les gens.

Les blocs de construction sont disposés sous le toit, dont la construction métallique est recouverte de six couches de tissu. Comme l’a dit le co-fondateur Joaquin Perez-Goicoechea, les auvents représentent les nuages ​​et les rêves que nous voulons tous réaliser afin de construire un monde meilleur.