Autriche – France 1:1, les champions du monde de France ont fait match nul en Autriche et attendent la victoire dans la Ligue des Nations

Mbappe est revenu dans l’équipe après avoir raté le match contre la Croatie et, en tant que remplaçant, a obtenu au moins un point pour les favoris. Paris St. En fin de match, Germain court derrière la défense et ne laisse aucune chance au gardien. La France n’a pas gardé sa cage inviolée dans la troisième ligue de la Ligue des Nations et n’a plus gagné.