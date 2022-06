Le président ukrainien Volodymyr Zelenský a semblé attendre plusieurs nuits blanches, cette fois pour des raisons différentes de la situation sur le champ de bataille. La Commission européenne dira ce vendredi si l’Ukraine doit se voir accorder le statut de candidat. Les dirigeants européens devront l’admettre ou non lors de leur sommet à Bruxelles la semaine prochaine.

Lorsque Commission européenne les plus susceptibles de soutenir la direction de l’Ukraine vers l’union, les politiciens nationaux critiquent de plus en plus cette décision. La décision doit être unanime.

Le Premier ministre portugais António Costa s’est exprimé avec inquiétude cette semaine. Dans une interview pour le journal Temps financier il a dit que 27 ne devraient pas donner de faux espoirs à Kiev.

« Mon objectif est d’obtenir un engagement clair lors du prochain Conseil européen sur l’aide dont l’Ukraine a besoin de toute urgence », a déclaré Costa à la Grande-Bretagne. « Nous n’avons pas besoin d’ouvrir des négociations ou des procédures qui prendront des années pour ce soutien. Je vois le risque de créer de faux espoirs qui seront d’amères déceptions », a ajouté le Premier ministre portugais.

Costa n’a pas exclu la possibilité qu’il soutienne éventuellement l’octroi du statut de candidat à l’Ukraine. Mais il a promu la thèse qu’il Union européenne devrait se concentrer sur la manière d’aider le peuple ukrainien « maintenant et ici », et ne devrait pas exprimer des attitudes différentes entre les États membres. « Ce serait un cadeau inutile pour Poutine », a déclaré le dirigeant portugais.

Ses opinions ne sont pas uniques parmi les 27 politiciens. Alors que les pays derrière l’ancien rideau de fer ont largement soutenu l’invitation de l’Ukraine à l’UE, les pays occidentaux sont plus prudents. Des pays comme les Pays-Bas et la Suède, qui comptent parmi les payeurs nets du budget de l’UE, ont averti qu’avec l’Ukraine, 40 millions de pays pauvres souffrant de corruption endémique rejoindraient l’UE.

Sans changements préalables dans le fonctionnement interne de l’UE, l’Ukraine serait également le pays avec le cinquième plus grand nombre de voix au Conseil de l’UE et le droit à des centaines de ses fonctionnaires dans les institutions. Du coup, il dépassera également tous les autres États en termes de subventions de Bruxelles.

Inquiétudes avec la Pologne et la Hongrie

En particulier, les Pays-Bas, la Suède et le Danemark soulignent que l’UE a un mal de tête avec la Hongrie et la Pologne en raison de la destruction de l’État de droit dans les deux pays et devrait y faire face avant une nouvelle expansion. Les Pays-Bas ont l’intention de voter contre le déblocage de dizaines de milliards d’euros du plan de relance de la Pologne ce vendredi précisément à cause des restrictions du gouvernement de Varsovie à l’indépendance judiciaire locale.

Le président français Emmanuel Macron a avancé en mai l’idée que les pays hors UE avec des ambitions comme l’Ukraine devraient se voir proposer un autre type de partenariat. Il l’a lui-même qualifiée de « communauté politique européenne » qui n’exclurait pas une adhésion à part entière à l’avenir.

Selon Macron, un tel arrangement « répondrait mieux aux besoins géopolitiques de la guerre en Ukraine » que le processus long et largement technique des négociations d’adhésion.

Selon ses collègues, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est déterminée à recommander l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne. Leyen a répété à plusieurs reprises que l’Ukraine méritait « l’espoir et la perspective qu’elle souhaite » en raison de la sécurité de ses victimes à travers l’Europe. De même, bien que sous condition, la Moldavie devrait recevoir une recommandation de la Commission européenne. D’un autre côté, la Géorgie pourrait ne pas survivre cette fois à cause de la suppression de la liberté d’expression et des médias indépendants.

Mouvement symbolique

L’octroi du statut de candidat est un geste symbolique puissant, Zelensky l’a qualifié de « boost de moral convoité » pour les soldats ukrainiens sur le champ de bataille. Cependant, dans la pratique, l’UE ne s’engage à rien. La Turquie est un État candidat depuis des décennies et l’Union ne s’est pas rapprochée pendant cette période.

Le débat au sommet des dirigeants européens de jeudi et vendredi de la semaine prochaine risque d’être encore tendu. Le chancelier allemand Olaf Scholz subit d’intenses pressions de la part des partenaires de la coalition pour que les libéraux et les verts obtiennent le statut de candidat ukrainien, mais les socialistes eux-mêmes sont divisés.

Scholz et Macron ainsi que le Premier ministre italien Mario Draghi prévoient une visite conjointe à Kiev jeudi. La surprise lors du sommet n’a pas pu être exclue du Premier ministre hongrois Viktor Orbán, qui a bloqué pendant plusieurs semaines l’embargo européen sur le pétrole russe et a finalement exigé des concessions tacites en faveur du patriarche russe Kirill.

En revanche, les Tchèques soutiennent clairement le statut de candidat pour l’Ukraine. La Coalition a identifié cela comme l’une de ses priorités pour la prochaine présidence de l’UE.