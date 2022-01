A Australia juntou-se esta segunda-feira aos países que aconselham a sair da Ucrânia os familiares dos funcionários das respetivas embaixadas em Kiev, medida que a Alemanha decidiu facilitar, enquanto Espanha e França evitar recommends.

« Recomendamos que no viajem para a Ucrânia devido ao risco de conflito armado. O Governo australiano anunciou a dit dos familiares do pesjual da embaixada em Kiev”, informou o site official de aconselhamento de viagens.

As autoridades aconselham os australianos a deixar o país o mais rapidamente possível num voo commercial se pour « seguro ».

O anúncio surge depois de os Estados Unidos eo Reino Unido terem ordenado a saída de alguns dos funcionários das suas embaixadas na Ucrânia, medida que a União Europeia (EU) anunciou que não vai tomar.

A Alemanha, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, anunciou esta segunda-feira, entretanto, que vai facilitar a saída da Ucrânia aos familiares de pesjual diplomático e funcionários de organizações alemãs no país que o desejem.

O objetivo é “garantir a segurança” das pessoas sob a responsabilidade do Ministério, disse o porta-voz, Christopher Burger, durante uma conferência de imprensa em Berlim, esclarecendo que as instituições estateais irão supporter os custos da viagem dos que decidam deixar a Ucrânia.

« Ao mesmo tempo, continuamos a manter a capacidade de trabalho da nossa representação em Kiev. Precisamos de representação diplomática para apoiar a Ucrânia nesta situação”, acescentou Burger.

Questionado pelos jornalistas, o porta-voz explicou que seria possível recorrer a medidas mais extremas, mas que « tendo em conta a situação atual », o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão considera que esta é a « adequada ».

UNE França ea Espanha não seguiram estes países e ficaram pelo aconselhamento a evitar viagens não essenciais Ucrânia.

O Ministrio dos Negócios Estrangeiros espagnol aconselha não viajar para a Ucrânia « Exceto por razões essenciais » devido « volatilidade » da situação com a Rússia, e recomenda que aqueles que estão em território ucraniano não fiquem lá « para além do tempo essencial ».

Além disso, Madrid recomenda evitar viagens « em qualquer caso » república autónoma da Crimeia e s províncias de Donetsk e Luhansk.

Posição idêntica do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês que escreve na sua página sobre aconselhamento de viagens que, « na medida do possível, é aconselhável adiar as viagens sem natureza essential ou urgente en Ukraine ».

« No contexto das tensões criadas pela concentração das tropas russas nas fronteiras da Ucrânia, recomenda-se que exerça uma vigilância acrescida e que seja formalmente desencorajada a deslocação às áreas pateíles eiriças dos áreas fronteiriças ».

“Mantemo-nos em estreita consulta com todos os nossos parceiros, especialmente europeus (..) e estamos prontos para adapter a nossa posição se a situação o justificar”, referiu ainda o ministério francês.

UNE tensão entre Kiev et Moscovo intensicou-se nas ltimas senas devido ao aumento das tropas russas na fronteira.

As autoridades russas procuram garantias de que a Ucrânia não se juntará NATO, o que consideram ser uma ameaça segurança da Rússia.