Arrondo avec sélection de balles sur le terrain rénové du CeNAD

« Nous apprécions le CeNAD, car c’est un espace qui représente beaucoup de sports argentins. Par conséquent, vous devez en prendre soin, l’utiliser et en tirer le meilleur parti. Nous avons beaucoup d’histoire ici », a déclaré la secrétaire nationale aux sports, Inés Arrondo, lors de l’ouverture d’une conversation avec les membres de l’équipe de baseball ; afin de livrer des vêtements de sport pour la saison dans le cliquet CeNAD mis à jour.

Et il se souvient d’une anecdote de 2000, avant les JO de Sydney, alors qu’il était joueur de hockey : « Dans l’une des salles de ce centre sportif, nous avons décidé de mettre le symbole de La Leona sur le maillot. Des choses importantes nous arrivent à tous ici et c’est pourquoi nous comprenons qu’il est très important d’améliorer et d’étendre les infrastructures. Et pas seulement au CeNAD, mais à l’échelle du pays car cela permettra une meilleure fédéralisation de notre sport et permettra aux athlètes de s’épanouir là d’où ils viennent. »

Pendant ce temps, les pelotaires écoutaient attentivement dans une boucle qui s’activait instantanément dans l’opinion et l’échange. « Nous sommes ravis que de plus en plus de femmes rejoignent le sport et bientôt (8 et 10 avril) le premier championnat féminin argentin se jouera à La Pampa », a déclaré la championne du monde María Liz García Calderon, spécialiste du cliquet ; où l’Argentine, toujours favorite, tentera de revalider son leadership lors de la Coupe du monde 2022 en France.

Une rencontre qui suscite des applaudissements et même des rires, entre commentaires et réflexions ; Il y a eu un moment excitant quand Arrondo, accompagné du secrétaire adjoint Daniel Díaz, a ressuscité son père – un homme qui consacre des heures au sport – et a été encouragé à ramasser la raquette avec son pied gauche et à jouer contre le fronton. Et il y a aussi une réunion avec le champion du monde Alfredo Villegas, ensemble ils sont dans le cliquet traditionnel de la ville de San Luis pour encourager le développement du sport.

De son côté, l’entraîneur Esteban Zaragozo a lui aussi donné son avis sur cette fête : « C’est quelque chose qui motive et place notre sport à une place importante. C’est une juste reconnaissance d’un sport qui a toujours été un protagoniste parmi les meilleurs au monde et qui a récemment réalisé des choses très importantes, comme le titre de Villegas sur le front court, un exploit que le pays n’a pas atteint depuis 25 ans ; ou le championnat d’aviron en cuir U-22, dirigé par Federico Fernández et Román Maldonado, quelque chose d’historique, sans précédent pour l’Argentine ».

Et il a également analysé ce qui allait arriver : « Lors de la prochaine Coupe du monde, nous essaierons de revalider nos acquis. Nous avons une énorme responsabilité et un défi à relever pour accrocher des médailles d’or dans notre grande spécialité, le cliquet. Nous avons de grands joueurs. »

Saragosse sait que l’Argentine ne pourra décrocher l’or en Coupe du monde dans cette spécialité qu’en 2019 et ses espoirs de revenir sur la plus haute marche du podium sont soutenus par les bons footballeurs de cette équipe. Parmi eux les frères Andersen, Santiago, Sebastián et Facundo ; Guillermo Osorio, Cinthia Pintos, Sabrina Andrade et les Villegas et García Calderon susmentionnés.