Nucléaire, vers la fusion : « Une nouvelle génération de production d’électricité dans 20-30 ans »

« Heureusement, même en Italie, le référendum n’a pas entravé les recherches » Le professeur Francesco Gnesotto a commencé, président du Consortium Rfx. Le référendum a été celui qui, après la tragédie de Tchernobyl, a interdit l’énergie nucléaire dans le pays. Gnesotto vient de rentrer de Tchernobyl : « Intéressant » pensa à voix basse. Son consortium, l’un des deux principaux centres de recherche sur la fusion nucléaire avec Frascati, comprend des intérêts de recherche nationaux : Cnr, Enea, Infn, Université de Padoue et Acciaierie Venete comme seuls partenaires privés.





Traiter On l’appelle « nucléaire » mais, en fait, la différence n’est pas secondaire. « Nous travaillons sur la fusion, – explique Gnesotto – pour Iter ». Iter, pour clarifier, signifie International Thermonuclear Experimental Reactor mais aussi « Chemin » en latin. Le long voyage de la fission à la fusion nucléaire. De ce que l’humanité sait déjà à ce qui pourrait changer le cours de l’histoire. Luca Zaia, qui parlait ces derniers jours d’un « mini centre d’affaires » a suscité un débat houleux. L’opposition politique dresse instantanément des barricades. Cependant, des experts, comme le professeur Gnesotto, préfèrent expliquer ce qui se passe dans le monde de la recherche nucléaire. « Nous réfléchissons à un petit réacteur qui va de pair avec un réacteur de génération quatre. Actuellement, la Finlande et bientôt la France et le Royaume-Uni approcheront des réacteurs de génération 3. Les objectifs de la relève en cours d’élaboration sont triples : améliorer la sécurité, réduire le gaspillage et réduire les coûts. Les petits réacteurs modulaires s’inscrivent dans cette tendance, les petits réacteurs modulaires auront l’avantage d’être majoritairement fabriqués en usine, augmentant ainsi la certification de sûreté. Si une centrale électrique traditionnelle avait une taille de mille mégawatts, un petit réacteur modulaire s’arrêterait à 100, un dixième. Mais on travaille aussi sur une centrale électrique classique sur le front dite « à sécurité intrinsèque ». En effet, un réacteur est configuré pour qu’en cas d’accident, le réacteur s’arrête. Même si on parle de fission et non de fusion« . Mais pour ceux qui demandent combien de temps faudra-t-il pour construire une maxi ou mini centrale de quatrième génération, la réponse claire viendra: 20-30 ans. «Zaia a raison – Gnesotto est fermé – pas tellement sur les minis la production d’électricité de l’entreprise par rapport aux avantages des sources d’énergie. Les énergies renouvelables, principalement limitées par l’impact sur la région et par le syndrome de Nimby, ne suffiront pas ».

Opposition à l’attaque Le centre gauche est diamétralement opposé. Le porte-parole de l’opposition Arturo Lorenzoni, qui est professeur d’économie de l’énergie à Padoue, a pris position : « La seule véritable réponse à la flambée des prix est une exemption des combustibles fossiles. Maintenant, pas dans des décennies. Il a été prouvé que l’efficacité énergétique et l’utilisation de sources renouvelables apportent une réponse efficace et rapide. Les centrales nucléaires ont au moins trois fois le coût des énergies renouvelablesmeilleure faisabilité en 12 ans, normes nationales contre elle, risques environnementaux non maîtrisés et précédents catastrophiques en Europe ». L’attitude contre elle est incalculable. Matteo Favero, nouveau délégué à l’environnement du Veneto Democratic Party a déclaré : « La proposition nucléaire de Zaia est impromptue et n’est pas nécessaire à une entreprise qui a besoin d’une assistance immédiate. Dans un pays comme l’Italie qui n’a pas voté, aussi à cause de l’opposition de la Liga, où placer un dépôt national de déchets de moyenne-basse intensité, parler de nucléaire n’est que de la propagande ». Frapper l’apparition de Cristina Green Advisor: «Zaia soutient le nucléaire et l’extraction ? Le lobby accepte, les résidents non».

Une énergie chère Puis, cependant, il y a eu une entreprise qui a été étranglée par Chère énergie et quelques entrepreneurs qui, grâce à la commodité des incitations extraordinaires le passé mais aussi une partie de la myopie, dans la production de sa propre énergie, souffre aujourd’hui beaucoup moins. C’est le cas de Grafica Veneta, qui y a investi 40 millions mais qui est aujourd’hui autosuffisante d’un point de vue énergétique et totalement « sans carbone»Avec un système photovoltaïque couvrant une superficie de 80 000 mètres carrés. Ce fut le cas de Grandi Molini qui utilisa le traitement des eaux usées pour produire sa propre énergie et qui, à cet effet, fonda à l’époque une société ad hoc. Cereal Pier a été construit par moi-même petites plantes, toujours seules, à base d’huile végétale (importé par l’entreprise) comme combustible pour produire de l’énergie. Enfin, Alberto Baban : « La politique, qui est aussi un miroir brutal de la société, sur le défi énergétique a apporté jusqu’ici des réponses idéologiques à des problèmes complexes. C’est le populisme, une maladie grave. Ceux qui n’agissent pas à temps doivent être accusés. Nous sommes un leader mondial du photovoltaïque, l’entreprise a répondu à ce changement il y a de nombreuses années, mais le quartier a complètement disparu parce qu’il a été construit avec la mauvaise intervention. Incitations, super effets bonus avant la lettre. On ne peut pas demander aux entrepreneurs d’être les seuls à avoir raison sur le plan éthique. Les entrepreneurs sont les seuls à faire quelque chose. Mais le miroir politique nous donne un retour violent à l’incapacité d’avoir une vision. Pour la même raison, ne pas investir dans l’hydrogène maintenant serait une folie totale ».