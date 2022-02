Brad Pitt intente une nouvelle action en justice contre Angelina Jolie pour avoir vendu une partie de la propriété sans son consentement

Angelina Jolie et Brad Pitt reviennent dans une nouvelle bataille juridique Photo: Reuters

La querelle juridique entre Brad Pitt et Angelina Jolie donne à nouveau de quoi parler, alors que la rumeur courtsur la prétendue vente de ses actifs au sein du vignoble Château Miraval, situé à Correns, France. Ce nouveau procès intervient au milieu d’une âpre bataille judiciaire avec son ex-mari et copropriétaire Brad Pitt sur la garde de ses enfants.

Après la prétendue vente, Pitt ne veut pas ignorer le transfert de ses actifs à l’homme d’affaires russe Yuri Shefler et a décidé d’intenter une nouvelle action en justice contre sa compagne entre 2014 et 2019. Et soi-disant, les deux seraient d’accord lorsqu’ils se sont mariés, de ne jamais vendre leur participation dans la ferme.

C’est en juillet dernier que le traducteur qui a donné la vie méchant accuse Pitt d’avoir bloqué la vente du Château Miraval, dont la valeur est estimée 164 millions de dollars. Cependant, avant la fin de la relation et pour éviter les malentendus, Angelina et Brad ont convenu de se demander la permission de l’autre si à tout moment l’un des deux voulait vendre sa part. De plus, ils sont obligés de s’offrir en premier choix, avant de chercher un acquéreur.

Images rares du spectaculaire vignoble du Château de Miraval, une belle propriété achetée par Brad Pitt et Angelina Jolie Photo © 2020 Crystal Pictures/The Grosby Group 05/09/09.

Les documents juridiques de Brad contre son ex-partenaire, obtenus avec TMZ, faisait partie de sa guerre de divorce sans fin. Les deux ont acheté le Château Miraval à Correns, en France, en 2008. L’acteur dit avoir investi plusieurs millions de dollars dans la cave au fil des ans, bien qu’il admette que son ancien partenaire payé 40% du prix d’achat de 28,4 millions.

En revanche, des sources proches de Brad Pitt pointent vers le portail TMZ cet acteur de Guerre mondiale Z, déplore la situation dans laquelle il se trouvait avec son ancienne compagne : « Malheureusement, c’est encore un exemple de ces mêmes personnes qui négligent leurs obligations légales et déontologiques. Ce faisant, vous violez les droits de la seule personne qui investit de l’argent et dépense du capital pour le succès de l’entreprise. »

Selon des documents judiciaires, Miraval appartient à matériau chimiqueune société dans laquelle Pitt détenait à l’origine une participation de 60 % par l’intermédiaire de sa société monde bongotandis que Jolie détient 40% via sa société Nouvelle.

La plantation, située à 350 mètres d’altitude, s’étend sur 400 HA (1 000 hectares) dont 30 HA (75 hectares) consacrés à la vigne. Les vignobles prospèrent au fond de la vallée, protégés par la forêt de chênes blancs et verts environnants et toute l’année, et les pins parasols, d’Alep et maritimes. © 2020 Crystal Pictures/Le Groupe Grosby 09/05/09.

Mais trois ans avant leur séparation en 2016, Pitt a transféré la propriété de 10 % de Mondo Bongo à Nouvel de Jolie, le transformant en actionnaire égal. Pitt et Jolie sont d’accord demander la permission s’ils veulent vendre leurs actions.

Enfin, la bataille juridique entre Pitt et Jolie dure depuis longtemps, pour être précis depuis septembre 2016 quand l’actrice a demandé le divorce, demander la garde de leurs enfants : Pax, maintenant 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 15 ans, et les jumeaux Vivienne et Knox, 13 ans. le plus ancien, fou20 ans, est légalement considéré comme un adulte.

Brad Pitt et Angelina Jolie sont légalement en désaccord depuis 2016 lorsque le traducteur de Maléfique a demandé le divorce de l’acteur devenu acteur. Crédit obligatoire : Photo par Ipa/Shutterstock (929374i)

Cependant, Pitt a accepté garde partagée en juin, bien que Jolie s’oppose toujours à la décision. L’actrice a affirmé que ses trois enfants voulaient témoigner contre Pitt, mais ont été bloqués par le juge John Ouderkirk. Un mois plus tard, les avocats de Jolie ont fait valoir qu’Ouderkirk devait être retiré de l’affaire parce que les avocats de Pitt n’avaient pas divulgué un accord préalable avec les avocats de l’acteur. Club de combat.

Ouderkirk, qui refuse de laisser tomber l’affairea une longue histoire avec la famille et a même épousé un couple en France en 2014.

