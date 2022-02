Après des victoires record en coupe, Alba Berlin veut aussi le titre de champion

BBL-Big Four

« C’est toujours bien de gagner des titres en début de saison », a déclaré l’international berlinois Johannes Thiemann. « C’est déjà une bonne saison. Cela donne une force énorme aux tâches à venir », a déclaré le centre en vue de s’éloigner davantage de la Bundesliga, où la capitale avec cinq défaites a actuellement le même bilan que le leader Bayern Munich. en tant que cinquième du classement, Berlin a encore deux matchs à jouer.

Le directeur général d’Alba, Marco Baldi, était fier des vainqueurs de la coupe de Berlin, qui ont battu Hakro Merlins Crailsheim 86:76 lors d’une finale féroce dans leur propre salle et ont ainsi célébré leur onzième victoire en coupe. Aucune équipe allemande n’a remporté la coupe plusieurs fois. Baldi embrasse chacun de ses joueurs après la victoire. « Les titres sont le sel de la soupe », a déclaré le fabricant Alba avant le match.

Avant qu’Alba ne poursuive jeudi en Euroligue en France à l’Asvel Villeurbanne, la victoire en coupe devrait être bien fêtée. « Il y aura une place », a déclaré Maodo Lo sur « Magenta Sport ». Le joueur national a été le meilleur lanceur d’Alba avec 20 points et a été élu joueur le plus précieux. « Mais le titre signifie plus pour moi. Je ne me soucie pas vraiment du MVP », a déclaré le joueur national qui est dans une forme exceptionnelle depuis des semaines.

