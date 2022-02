Gloss: Poutine a une part de vérité avec l’OTAN, mais lui-même nie la réalité

Le président russe a tenté de donner l’impression que l’Union soviétique ne s’est jamais effondrée.

Dans son dernier numéro, l’hebdomadaire allemand Der Spiegel attire l’attention sur un document jusqu’alors inconnu des archives britanniques, qui a en réalité été remis au président russe Vladimir Poutine.

Ceci est un bref compte rendu de la réunion de hauts fonctionnaires du Département d’État des États-Unis, de Grande-Bretagne, de France et d’Allemagne, qui a eu lieu le 6 mars 1991 à Bonn. Le document fait référence à une promesse faite par l’Union soviétique – que l’Alliance de l’Atlantique Nord ne s’étendrait pas vers l’est, pour inclure des pays de l’ancien bloc communiste.

En particulier, le député allemand Jürgen Chrogob a déclaré que les Soviétiques avaient reçu cette garantie un an plus tôt lors des pourparlers « 4 + 2 », au cours desquels les États-Unis, l’Union soviétique, la Grande-Bretagne et la France et les deux États allemands de l’époque – le République fédérale et la sphère d’influence soviétique RDA – ont accepté les conditions de la réunification allemande.

Le document secret découvert à l’origine par le politologue et historien américain Joshua Shifrinson n’est en fait que la preuve de promesses verbales faites par des politiciens occidentaux il y a plus de trente ans pour apaiser les politiciens soviétiques, dirigés par Mikhaïl Gorbatchev. L’objectif était que Moscou ne s’oppose pas à l’unification allemande et accepte qu’une Allemagne unifiée reste membre de l’OTAN.

L’actuel président russe Poutine a donc raison de dire que l’Occident a promis de ne pas élargir l’OTAN à ce moment-là. Bien qu’il n’ait pas été formulé comme un engagement écrit dans un accord international, il n’était pas approprié de cacher les mots à ce moment-là. La déclaration du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ou de certains politiciens de l’Alliance selon laquelle rien de tel ne s’est produit dans les années 1990 est farfelue.

deux minutes L’auteur régulier glose la personnalité de la liste de messages. Avis, remarques, commentaires. En deux minutes, en texte et en voix, chaque jour ouvrable. Vous pouvez écouter pendant deux minutes sur Podcasty.cz et dans toutes les autres applications de podcast.

Mais encore plus étrange est la logique de Vladimir Poutine selon laquelle les promesses d’expansion non tenues de l’OTAN justifient les revendications de pouvoir de la Russie contre l’Ukraine ou les demandes de retrait des troupes alliées des États membres de l’Est.

Vous nous avez trompés, alors maintenant vous devez remplir nos conditions, a déclaré le président russe. Cependant, il ne dit plus que les différentes promesses de ce tournant ont été prononcées simultanément du côté soviétique, et donc du côté russe. Par exemple, que Moscou soutiendra la pleine démocratie ou que les droits de l’homme seront respectés en Russie.

Mais surtout, Poutine a donné l’impression trompeuse que l’Union soviétique n’a en fait perdu et perdu de poids aucune des deux superpuissances après l’effondrement du gouvernement communiste en 1989. Et comme si après une brève période d’illusions et de promesses naïves, son la mort n’était pas.

La première vague d’élargissement de l’OTAN n’a été décidée qu’à un moment où une Russie affaiblie était profondément enracinée dans ses propres problèmes économiques et politiques et où des signaux d’instabilité émanaient de toute l’ex-Union soviétique.

Pourquoi des pays comme la Tchécoslovaquie et plus tard la République tchèque ont-ils dû former une zone « Finlande » qui a été neutralisée dans une telle situation ? Il n’y a aucune raison à cela.