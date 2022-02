Grettell Valdez est à Paris avec son fils après sa chirurgie préventive

(Capture : @grettellv/Instagram)

Grettell Valdez Il a surpris ses followers sur les réseaux sociaux avec des photos de sa visite actuelle sur le continent européen. Apparemment, l’actrice a décidé de faire une pause avec son fils pour La France après la récente intervention chirurgicale qu’il a dû subir à titre préventif contre le cancer.

Dans les dernières heures, le protagoniste de ange rebelleun feuilleton en vedette en 2004 avec Victor Noriegaa fait sensation sur Instagram en partageant les détails de son parcours via Paris. Le traducteur mexicain publie des photos et des vidéos qu’il prend de la belle ville et de la délicieuse cuisine qu’il apprécie en compagnie Santino Borghettifruit de son mariage avec Patricio Borghetti.

Parmi les cartes postales qu’il a téléchargées, il y en a une qui se démarque le plus et qui a été prise avec Santino. Mère et fille à la recherche de l’endroit idéal pour capturer des photos classiques de souvenirs à venir tour Eiffel. Pour ce faire, ils se sont dirigés vers un point stratégique et ont placé le téléphone au sol pour produire la perspective qu’ils touchaient le sommet de la structure en fer.

(Capture : @grettellv/Instagram)

« Toi et moi allons avec tout 2022», a écrit le traducteur dans son post. Grettell Valdez porte vêtements une robe d’hiver composée d’un pantalon couleur lie de vin et d’un beau manteau marron avec des détails orange et teddy, tandis que Santino portait un look simple et discret, très adapté à son âge.

L’actrice et son fils ne seront pas seulement de passage à Paris, car d’après ce que raconte Grettell dans sa story Instagram, « ce n’est pas notre objectif final”, alors ils ont quitté l’hôtel où ils séjournaient ce dimanche matin. Bien qu’il ait partagé son avis sur le lieu, il n’a pas donné plus de détails sur sa prochaine destination.

Grettell Valdez n’a pas non plus révélé la raison de son voyage en Europe continentale, mais a émis l’hypothèse qu’elle avait décidé de prendre des vacances bien méritées après sa récente intervention chirurgicale préventive contre le cancer. Il convient de garder à l’esprit qu’il y a quelques jours, il a été révélé que Queretaro se trouvait dans une situation sanitaire compliquée, car lors d’un examen médical, un virus risquant d’être cancérigène a été détecté.

Grettell Valdez détaille le processus par lequel elle a découvert qu’elle avait un virus qui pourrait muter en cancer

« Au bout de cinq ans, le médecin m’a dit : ‘Gret, je ne peux rien te prendre car ça dure 15 jours, tu dois envoyer des études' », Il en parle sur ses Stories Instagram.

En collaboration avec le personnel médical, Grettell Valdez a pris la décision de faire retirer la zone touchée par précaution, en plus d’une radiothérapie dans laquelle elle tentera d’éradiquer tout virus résiduel dans son corps et d’une chimiothérapie sur le doigt affecté. .

L’ex-femme de Patricio Borghetti a décidé d’expliquer dans quel état elle se trouvait pour éviter les spéculations et, dans la vidéo, elle dit que le virus est entré dans son corps après avoir eu une manucure avec un instrument non infecté.

Grettell Valdez détaille le processus par lequel elle a découvert qu’elle avait un virus qui pourrait muter en cancer

« Manucure avec des instruments sales. Je voudrais suggérer que chaque fois que vous allez quelque part pour faire quelque chose, emportez vos affaires avec vous, vérifiez si elles sont stérilisées, ne prenez aucun risque. les conneries finissent dans tout ça, imaginez« , il a déclaré.

« Il y a même 5 ans, j’ai commencé à avoir des plaies au doigt. Je n’ai pas fait très attention. Une amie m’a donné son contact dermatologue, il m’a fait une biopsie parce qu’il m’avait déjà traité et qu’il l’avait trouvé cancérigène.», a-t-il poursuivi dans la vidéo.

Heureusement, l’opération a été effectuée il y a quelques jours et jusqu’à présent, les résultats sont bons. Grâce à cela, l’actrice de feuilleton est très heureuse, récupère et voyage avec son fils unique.

CONTINUER LA LECTURE:

Ana Victoria se souvient de Diego Verdaguer avec une photo émouvante : « Tu m’as tellement manqué papa »

Vanessa Claudio réapparaît sur le réseau après son hospitalisation d’urgence : « Ils me manquent »

Octavio Ocaña : voici comment sa famille se souvient de lui trois mois après sa mort