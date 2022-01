Anne Hidalgo : la maire de Paris annoncera ses aspirations présidentielles – Europe – International

Estimé ce dimanche Anne Hidalgo a annoncé qu’il se présenterait à l’élection présidentielle française, qui se tiendra en avril de l’année prochaine. C’était un drôle de candidat : ​​il était socialiste et espagnol.

Hidalgo arrive à un concours politique dans l’espoir de gouverner le monde parti socialiste (PS) à la gauche modérée, aux sociaux-démocrates européens et à l’écologie. Mais la tâche n’est pas facile : il faut d’abord briser le pouvoir politique qui se partage entre Emmanuel Macron (au centre), l’actuel président, et Marine Le Pen (extrême droite). Et, en plus, la voie doit être ouverte entre les différents candidats possibles d’une même gauche très partagés.

Il a des points importants en sa faveur : Il a été maire de Paris pendant deux mandats. C’est une femme, fille d’une famille d’immigrés espagnols, qui a étudié et s’est battue pour faire son chemin. Il a montré sa ténacité.

Il est né, en effet, à San Fernando, une ville de Cadix (sud de l’Espagne) en 1959. Son père était électricien, syndicaliste dans un chantier naval local, et sa mère couturière. Son grand-père a été persécuté pendant la guerre civile et la dictature de Franco. Comme de nombreuses familles républicaines, il émigra en France à la recherche d’un destin meilleur.

Antonio et María arrivent à Lyon avec leurs deux filles : Ana, deux, et María, une autre. La petite fille était très appliquée et a étudié le droit, tout en travaillant comme nounou. Il a ensuite travaillé comme inspecteur pour le ministère de la Main-d’œuvre. Après une décennie, il rejoint le Parti socialiste français. Il a occupé divers postes ministériels, où il s’est toujours soucié de l’égalité entre les hommes et les femmes. En fait, elle se considérait comme une féministe depuis qu’elle avait lu Simone de Beauvoir quinze heures.

En 2001, il entre à la mairie de Paris. En 2003, il acquiert la double nationalité, française et espagnole, dix ans après le retour de ses parents à Cadix.

Sa brillante carrière politique l’a vu élu maire de la capitale en 2014. Et il l’a répété en juin 2020, avec plus de 50 % des voix.

Membre du Parti socialiste français (PS) et maire de Paris, Anne Hidalgo prononce un discours lors de la journée parlementaire du PS, à Montpellier, France, le 07 septembre 2021. Photo: EFE/EPA/Guillaume Horcajuelo

Son travail dans le bureau du maire a été coloré en vert, avec une forte poussée pour les piétons et l’utilisation du vélo. Suivez les enjeux féministes, qui se conjuguent avec le social. Il se soucie aussi de la jeunesse et de la culture. En revanche, il doit composer avec le mouvement des gilets jaunes et la pandémie.

Sa candidature à la présidence sera basée sur la poursuite de ces principes et la poursuite de la justice sociale. Il annoncera des augmentations de salaire et la réalisation des promesses républicaines d’égalité dans l’éducation, la santé et le logement. De plus, cela donnerait aux villes une plus grande autonomie.

Il a une bonne image internationale et en France il évoque la passion et la haine.

Dans sa patrie, ils l’adoraient. Il s’y rend souvent pour rendre visite à sa mère et à d’autres membres de sa famille. Son père est décédé en 2019.

Profitez-en pour profiter de ce que vous aimez : paella, tortilla de crevettes, poisson frit et flamenco (C’est un fan de Camarón de la Isla).

Et s’il pouvait apporter quelque chose d’Espagne en France, il n’en doutait pas. En 2018, il a animé un défilé de la créatrice de mode flamande Juana Martín à l’hôtel de ville de Paris, accompagné également de musique flamenco.

Il a essayé d’inculquer l’amour de la patrie à ses trois enfants, fruit de ses deux mariages. Son mari actuel est Jean-Marc Germain, un homme politique socialiste qu’elle a épousé en 2004 avec le plus jeune enfant (19 ans).

Hidalgo annoncera ses aspirations à la présidence ce dimanche lors d’un déplacement dans la ville de Rouen. L’annonce a coïncidé avec le lancement de son livre Une femme française.

C’est le début d’un chemin très difficile. En fait, le décompte actuel ne lui a pas donné plus de 10% des voix. Ses collaborateurs pensent cependant que la campagne pourrait réserver quelques surprises.

Il ne serait pas le seul Espagnol à toucher les lignes électriques françaises. Manuel Vals, né en Catalogne, a été premier ministre entre 2014 et 2016. Et la femme de Nicolas Sarkozy, lorsqu’il est devenu président, était espagnole. Cecilia María Isabel Ciganer-Albéniz; à cette époque, elle a exercé une telle influence sur son mari, que lors de son investiture en tant que président, le thème des Asturies, composé par son arrière-grand-père, a été entendu.

Hidalgo ne sera donc pas la première femme espagnole influente si elle remporte les élections de 2022. Mais elle sera la première femme. et les femmes immigrées

